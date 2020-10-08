"Спартак" поздравил Соболева с первым голом за сборную России

Московский "Спартак" поздравил нападающего Александра Соболева с дебютным голом за сборную России.

В четверг в товарищеском матче, который прошел в Москве, сборная России проиграла Швеции - 1:2. В составе российской команды автором единственного гола стал заменивший в перерыве Артема Дзюбу нападающий столичного "Спартака" Александр Соболев. Он точно пробил головой после навеса с углового.

"Спартак" в социальных сетях бурно отреагировал на выход игрока на замену, а затем и на забитый мяч.

"ГОООООООЛ! СОБОЛЕВ! Первый матч за сборную, первый гол! Красава!" - так "Спартак" отреагировал в Twitter на успех Соболева.