Доказана способность витамина D влиять на защиту от заражения COVID-19

Дефицит витамина D повышает восприимчивость организма к новому коронавирусу. А прием этого вещества в различных формах положительно влияет на защиту от заражения. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета по результатам проведенного исследования, их выводы опубликованы на ресурсе medRxiv.

В мае 2020 года ученые отобрали образцы крови 392 медицинских работников Национальной службы здравоохранения¸ работавших с инфицированными пациентами и изолированных из-за подозрения на COVID-19. Анализ проводился на предмет наличия антител к SARS-CoV-2 и уровень витамина D.

Результаты показали, что у значительной части сотрудников наблюдался недостаток витамина (менее 30 нмоль/л) и, как правило, это касалось мужчин и людей с высоким индексом массы тела. Медработники с дефицитом витамина D заявляли о ломоте, болях в теле, в более редких случаях - о респираторных симптомах и повышенной температуре.

В образцах с нормальной концентрацией витамина были выявлены антитела к SARS-CoV-2. По словам авторов работы, данный факт доказывает способность витамина D усиливать защитную функцию организма от заражения коронавирусом.