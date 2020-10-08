США выведут войска из Афганистана до конца года

Президент США Дональд Трамп пообещал до конца года вывести из Афганистана всех американских военных. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

По ранее объявленным планам, американский контингент должен был окончательно покинуть страну у подножья Гиндукуша к середине следующего года. А первым шагом должно было стать сокращение численности американских военнослужащих с 8600 до 5000 человек, пишет Spiegel.

Но теперь хозяин Белого дома решил поторопиться. К этому неожиданному для всех решению его, видимо, подтолкнули приближающиеся президентские выборы в США. Так по крайней мере считают международные наблюдатели. Сам же Трамп пока никак не объясняет свое намерение.