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08.10.2020 15:51
Рубрика: В мире

США выведут войска из Афганистана до конца года

Текст: Юрий Ершов

Президент США Дональд Трамп пообещал до конца года вывести из Афганистана всех американских военных. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

США планируют сократить контингент в Афганистане до 2,5 тысячи человек

По ранее объявленным планам, американский контингент должен был окончательно покинуть страну у подножья Гиндукуша к середине следующего года. А первым шагом должно было стать сокращение численности американских военнослужащих с 8600 до 5000 человек, пишет Spiegel.

Но теперь хозяин Белого дома решил поторопиться. К этому неожиданному для всех решению его, видимо, подтолкнули приближающиеся президентские выборы в США. Так по крайней мере считают международные наблюдатели. Сам же Трамп пока никак не объясняет свое намерение.

В мире США Операция НАТО в Афганистане

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