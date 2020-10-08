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08.10.2020 20:50
Рубрика: Спорт

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Стал известен призовой фонд Лиги чемпионов
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Стал известен призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Как сообщает официальный сайт УЕФА, он составит 1,95 миллиарда евро.

Каждый участник группового этапа получит по 15,25 миллиона, каждая победа на этой стадии принесет клубу 2,7 миллиона. За выход в 1/8 финала можно будет заработать 9,5 миллиона, четвертьфинал - 10,5, полуфинал - 12. За участие в финале команды пополнят казну на 15 миллионов, за победу - дополнительно четыре миллиона.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Что касается Лиги Европы, то участники основной сетки получат по 2,92 миллиона, за победу на этой стадии - 570 тысяч. Триумфатор группы заработает миллион евро, за выход в 1/16 финала каждый клуб пополнит казну на 500 тысяч, в 1/8 - по 1,1 миллиона, четвертьфинал - по 1,5 миллиона, полуфинал - по 2,4 миллиона, в финал - по 4,5 миллиона. Обладатель трофея заработает еще четыре миллиона.

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