Стартовал новый сезон студенческой олимпиады "Я - профессионал"

В четверг стартовал четвертый сезон всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В соревновании могут участвовать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, Основная цель проекта - поддержать талантливых ребят.

В этом году количество направлений для участников увеличилось с прошлогодних 68-ти до 72-х. Стало больше вузов-организаторов олимпиады. Кстати, стать партнёром или организатором может любой российский вуз.

- Так же, как студенты могут пройти конкурсный отбор и победить, вузы могут подать заявку, пройти соответствующие процедуры и стать партнером олимпиады у себя в регионе, - отметил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, "запуская" новый сезон олимпиады. - Хочу сказать и работодателям: ничего важнее, чем квалифицированные кадры, для повышения конкурентоспособности нет и не будет. Кто в это вкладывается, выиграет и завтра, и послезавтра. Это возможность для всех, она открывается сегодня со стартом олимпиады.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте олимпиады https://yandex.ru/profi/ до 24 ноября 2020 года.

По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, олимпиада способствует развитию российских вузов.

- "Я - профессионал" - фактически срез университетских знаний, демонстрирующий качество подготовки в российских вузах, - подчеркнул министр. - Олимпиада рождает здоровую конкуренцию университетов, подталкивает их к модернизации и к совместной работе с бизнесом. Из 28 вузов-организаторов олимпиады 9 университетов - из регионов: Томской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской, Самарской и Нижегородской областей, Республики Башкортостан и Приморского края.

В 2020-2021 учебном году олимпиада проводится по широкому кругу дисциплин - от агрономии до освоения космоса. В этом году добавились новые направления.

- Среди новых дисциплин - авиастроение, гостиничное дело, ветеринария и зоотехния и другие специальности, запрос на которые мы увидели со стороны участников, - говорит руководитель олимпиады Валерия Касамара. - Проект изначально был готов к онлайн-форматам. И в этом сезоне мы очень быстро адаптируемся под реалии эпидемиологической обстановки в стране. Значительная доля взаимодействия с участниками будет происходить онлайн.

В этом году впервые студенты смогут попробовать свои силы в направлении "Квантовые технологии".

- Тот факт, что квантовые технологии выделились в отдельную программу одной из самых масштабных образовательных олимпиад в России, подтверждает растущий интерес к теме как со стороны государства, так и со стороны студентов, - комментирует глава проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов. - Мы готовы пригласить самых талантливых участников присоединиться к реализации глобальной задачи - созданию отечественного квантового компьютера.

Конкурсанты, которые успешно пройдут онлайн-отбор, будут приглашены на заключительный этап олимпиады, который пройдет с середины февраля по конец апреля 2021 года. Победителей назовут в мае 2021 года.

Один из главных призов соревнования - льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Также дипломанты получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Есть и денежные призы для золотых, серебряных и бронзовых медалистов - от 100 до 300 тысяч рублей.