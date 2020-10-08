ТАСС запускает фотоконкурс о борьбе с коронавирусом

Стартовал международный конкурс для профессиональных фотожурналистов. Его предложил провести глава МИД РФ Сергей Лавров, а организатором выступило информационное агентство ТАСС.

"News Photo Awards. Overcoming Covid" посвящен борьбе с коронавирусом и показывает профессиональный героизм фотографов при работе в условиях пандемии.

Подать заявку на участие можно до 1 декабря 2020 года. Выбирать лучшие снимки будет специальное жюри, а также эксперты. Всего в конкурсе две номинации - победители получат по 3 тысячи долларов за репортаж и одночное фото. Отдельно будет выбрано гран-при.

Имена лауреатов станут известны 11 марта 2021 года, в годовщину объявления пандемии COVID-19 ВОЗ.

Подробнее о конкурсе можно узнать на его сайте.