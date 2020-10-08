Трамп: Вакцина от COVID-19 будет готова в США только после выборов

Вакцина от нового коронавируса будет готова в США лишь после всеобщих выборов, которые состоятся третьего ноября этого года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем видеобращении.

По его словам, скоро будет "великолепная вакцина". Президент рассчитывал, что она появится до выборов, однако процессу мешает политическая конъюнктура. "Ладно, они хотят играть в свою игру. Вакцина будет готова сразу же после выборов", - цитирует ТАСС.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США объявило о намерении ужесточить стандарты, которым должна соответствовать вакцина от COVID-19 для ее одобрения регулятором. Трамп в ответ раскритиковал действия ведомства, обвинив его в политизированности.