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Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров

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    08.10.2020, 20:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Трейлер фильма Шона Леви "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, вышедший 5 октября, демонстрирует хорошие результаты.

Фото: kinopoisk.ru
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Сейчас количество просмотров за три дня превышает 720 тысяч. Число лайков - 25 тысяч при 391 дизлайке. Плюс две тысячи комментариев.

Хотя до этого счётчик показывал ещё более впечатляющие результаты - 55 миллионов. Но, видимо, что-то у YouTube пошло не так.

Сюжет, напомним, следующий: персонаж Рейнольдса вдруг понимает, что он - второстепенный персонаж видеоигры. И решает эту неприятную ситуацию исправить.

Премьера назначена на 10 декабря.

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