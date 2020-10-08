Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров

Трейлер фильма Шона Леви "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, вышедший 5 октября, демонстрирует хорошие результаты.

Сейчас количество просмотров за три дня превышает 720 тысяч. Число лайков - 25 тысяч при 391 дизлайке. Плюс две тысячи комментариев.

Хотя до этого счётчик показывал ещё более впечатляющие результаты - 55 миллионов. Но, видимо, что-то у YouTube пошло не так.

Сюжет, напомним, следующий: персонаж Рейнольдса вдруг понимает, что он - второстепенный персонаж видеоигры. И решает эту неприятную ситуацию исправить.

Премьера назначена на 10 декабря.