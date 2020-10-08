Украина организовала новый повод для скандала - ее минкульт планирует номинировать борщ на звание "национального культурного наследия" в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Предложение подготовлено экспертным советом при минкульте Украины. Каждый раз подобная инициатива вызывает возмущение в соцсетях, поскольку борщ, то есть суп на основе свеклы с различными добавками, известен по всей Восточной Европе, от Румынии до Литвы, и каждая страна считает его своим блюдом.

Надо отметить, что Украина не первый раз пытается придать борщу статус национального достояния - предыдущая попытка была сделана в 2018 году. Но для того, чтобы предложить борщ ЮНЕСКО, сначала надо внести его в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, и только потом выходить с заявкой на всемирный уровень. Согласно процедуре в десятидневный срок после решения экспертной комиссии при минкульте объект должен быть внесен в национальный перечень, после чего можно начинать подготовку для заявки в ЮНЕСКО. Там рассмотрение занимает полтора года.

Также Украина намерена внести в список национального наследия технологию создания клембовской сорочки, борщевскую народную вышивку, карпатское лижникарство и винницкие пасхальные гуляния "Водить Володара".

Украина не первый раз пытается придать борщу статус национального достояния

Список шедевров устного и нематериального наследия создан ЮНЕСКО в 2001 году, и каждый год страны делают заявки на внесение в него тех или иных блюд или способов их приготовления. Например, Азербайджан в 2016 году зарегистрировал культуру приготовления и преломления лаваша (он же жупка, юпка, катырма) вместе с Ираном, Казахстаном, Киргизией и Турцией, а в 2017 году - традицию приготовления долмы. Правда, Армения внесла лаваш в список еще раньше, в 2014 году. Бельгия в 2016 году зарегистрировала культуру пива, причем в отличие от борща тут почему-то обошлось без скандала, хотя на пиво претендентов еще больше, чем на борщ. Грузия застолбила за собой производство вина в глиняных амфорах-квеври. Испания вместе с Грецией, Италией и Марокко - средиземноморскую диету, популярную среди сторонников здорового питания. Мексика предложила свою кухню, синтез испанской и ацтекской кулинарных традиций. Южная Корея внесла коллективную (то есть общекорейскую) культуру приготовления острой закуски-кимчхи. Ну а по количеству пунктов нематериального наследия первое место, наверное, у Японии с ее более чем двумя десятками шедевров, в том числе в списке фигурирует и японская кухня.