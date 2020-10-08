Во втором по значимости клубном турнире Старого Cвета - баскетбольном Кубке Европы прошли матчи второго тура.

Порадовал своих почитателей казанский УНИКС, одержавший первую победу в турнире над турецким "Бахчешехиром". Успех пришел к УНИКСу за три секунды до финальной сирены, благодаря точному броску из-под кольца Джамара Смита - 89:88.

Именно Смит стал самым результативным игроком в своей команде, набрав 25 очков.

Вот как прокомментировал журналистам успех наставник казанцев Димитрис Прифтис:

- Не буду скрывать - в конце матча нам повезло. Здорово, что могли сделать последний бросок усилиями Джамара Смита. Это непростая победа, которая заставляет задуматься. Есть много компонентов в игре, которые мы должны поправить. Будем тщательно разбирать игру и работать над ошибками, для этого потребуется время и изрядное терпение.

А вот другой российский участник Кубка Европы - "Локомотив-Кубань" свою игру проиграл. Кубанцы на выезде уступили итальянскому клубу "Виртус Болонья" - 79:85. Интересно, что на большой перерыв команды уходили при счете 40:36 в пользу команды Евгения Пашутина. Но в дальнейшем итальянцы выглядели на площадке куда более мастеровитыми, что сказалось на итоговом результате.

"Виртус Болонья" одержал вторую победу подряд и вместе с "Монако" возглавляет группу "С".

Тем временем Единая лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата УНИКС - "Цмоки-Минск" и "Парма" - "Енисей" перенесены на более поздний срок.

Причиной такого решения являются положительные тесты на COVID-19 у игроков белорусской и красноярской команд.

"В обоих случаях команды не могут заявить на матч не менее 5 баскетболистов с отрицательными тестами на коронавирус - это минимальное количество игроков, при которых по правилам ФИБА игра может состояться", - говорится на официальном сайте лиги.

О новых датах матчей будет объявлено позднее.