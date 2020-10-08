Позвольте поздравить всех китайских товарищей, российских читателей, интересующихся культурой и современной жизнью Китая, с Днем образования КНР и Праздником середины осени!

В этом году 15-й день 8-го месяца по лунному календарю выпал на 1 октября, а значит, на каждый дом в этот день снисходит "двойное счастье" (双喜临门).

1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика, и ровно через день наши страны установили дипломатические отношения, а СССР стал первой страной, признавшей новый Китай. Советский Союз оказал поддержку КНР в становлении системы государственного управления, развитии промышленности, укреплении международного авторитета. Так была заложена историческая база для нашего сотрудничества во всех областях, устремленного в новую эпоху и имеющего стратегический характер.

Нынешние отношения между Россией и Китаем переживают лучший период за всю их историю, ведь сегодня наши страны - важнейшие партнеры во всех сферах сотрудничества. Год назад главы наших государств объявили о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху, что подразумевает еще более высокий уровень политического взаимодоверия, дальнейшее продвижение практического сотрудничества во всех областях.

Уверен, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем будет крепнуть, а число примеров успешного сотрудничества наших стран становиться все больше!

Желаю китайским друзьям встретить "двойной праздник" - День образования КНР и Праздник середины осени - в кругу самых близких людей. Тем же, кто по каким-то причинам пока не смог поехать домой и проводит этот день вдалеке от родных, желаю найти возможность полюбоваться прекрасной Луной. Ведь по завету великого поэта Танской династии Ли Бо, оставленному нам в стихотворении "Думы тихой ночью", мягкий свет полной Луны позволяет нам мысленно перенестись в родные края.

В заключение позвольте пожелать дорогим читателям крепкого здоровья и успехов во всех делах!