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08.10.2020 19:46
Рубрика: В мире

Дорогие друзья!

Текст: Андрей Денисов (Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике)
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8282)
Позвольте поздравить всех китайских товарищей, российских читателей, интересующихся культурой и современной жизнью Китая, с Днем образования КНР и Праздником середины осени!
Андрей Денисов, Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике. Андрей Денисов, Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике.
Андрей Денисов, Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике.

В этом году 15-й день 8-го месяца по лунному календарю выпал на 1 октября, а значит, на каждый дом в этот день снисходит "двойное счастье" (双喜临门).

Путин отметил сотрудничество с Китаем в вопросах безопасности

1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика, и ровно через день наши страны установили дипломатические отношения, а СССР стал первой страной, признавшей новый Китай. Советский Союз оказал поддержку КНР в становлении системы государственного управления, развитии промышленности, укреплении международного авторитета. Так была заложена историческая база для нашего сотрудничества во всех областях, устремленного в новую эпоху и имеющего стратегический характер.

Нынешние отношения между Россией и Китаем переживают лучший период за всю их историю, ведь сегодня наши страны - важнейшие партнеры во всех сферах сотрудничества. Год назад главы наших государств объявили о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху, что подразумевает еще более высокий уровень политического взаимодоверия, дальнейшее продвижение практического сотрудничества во всех областях.

Уверен, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем будет крепнуть, а число примеров успешного сотрудничества наших стран становиться все больше!

Желаю китайским друзьям встретить "двойной праздник" - День образования КНР и Праздник середины осени - в кругу самых близких людей. Тем же, кто по каким-то причинам пока не смог поехать домой и проводит этот день вдалеке от родных, желаю найти возможность полюбоваться прекрасной Луной. Ведь по завету великого поэта Танской династии Ли Бо, оставленному нам в стихотворении "Думы тихой ночью", мягкий свет полной Луны позволяет нам мысленно перенестись в родные края.

В заключение позвольте пожелать дорогим читателям крепкого здоровья и успехов во всех делах!

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