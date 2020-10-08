В донецком "Шахтере" выявлено 18 заболевших коронавирусом

Донецкий "Шахтер" сообщил о массовом заболевании коронавирусом в клубе. По результатам проведенного тестирования инфекция выявлена у девяти футболистов и девяти сотрудников. Как сообщает сайт донецкого клуба, по предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых - в легкой форме.

"Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!" - написал на своей странице в Facebook генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

При этом полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

Напомним, "Шахтер" в конце октября стартует в групповом раунде Лиги чемпионов.