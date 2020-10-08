В Джакарте будут ставить метки на дома больных коронавирусом

Власти столицы Индонезии намерены помечать краской все дома, в которых есть больные коронавирусом, сообщает газета Jakarta Post. Такая мера должна помочь инспекторам отслеживать тех, кто находится на режиме самоизоляции.

При этом индонезийский омбудсмен Тегу Нугрохо отметил, что подобные инициативы ведут к стигматизации заболевших и возможным проявлениям агрессии в их адрес.

Согласно данным последних опросов, примерно 17% (около 45 миллионов человек) населения Индонезии не верят в существование COVID-19. В то же время Институт молекулярной биологии в Джакарте еще в августе заявлял, что в стране выявлен измененный штамм коронавируса под маркировкой D614G, который является более заразным. Такой штамм найден у 40% инфицированных индонезийцев.

Всего в стране выявлено более 315 тысяч инфицированных (из них более 82 тысяч - в Джакарте), около 11,5 тысячи человек скончались от последствий коронавируса.