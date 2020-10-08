В Иране вышла на свободу известная правозащитница

В Иране освобождена 48-летняя правозащитница Наргес Мохаммади, сообщает немецкий еженедельник Spiegel.

Она находилась в тюрьме с 2015 года. К десятилетнему заключению ее приговорили за "пропаганду против иранского режима".

В 2018 году Американское физическое общество отметило активистку, физика и инженера Премией имени Андрея Сахарова, которая вручается раз в два года "за выдающиеся достижения в области прав человека".

Минувшим летом здоровье Наргес стало резко ухудшаться. Проведенные анализы дали основания предполагать, что женщина заразилась коронавирусом. Международные правозащитные организации потребовали досрочного освобождения Мохаммади.

Наргес Мохаммади является вице-президентом Центра прав человека, основанного лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади. У Наргес растут близняшки. Дети проживают с ее мужем Таги Рахмани, который в 2012 году, выйдя из тюрьмы, эмигрировал во Францию. Он подтвердил, что его супруга уже на свободе.