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Рубрика: Власть

В клубе "Валдай" обсудили роль ООН в XXI веке

Текст: Константин Волков
В Международном дискуссионном клубе "Валдай" 8 октября прошла дискуссия под названием "Какой мы видим ООН в XXI веке" с участием специалистов, знающих работу Организации объединенных наций изнутри - первым заместителем постпреда РФ при ООН Дмитрием Полянским, заместителем генсека ООН в 2000-2008 годах Жаном-Мари Геэнно. Также в обсуждении принял участие программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. Модерировал мероприятие директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
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Нужна ли ООН в нынешнем мире, где существует множество конфликтов, которые эта организация, включая Совет безопасности, никак не может урегулировать? Такой вопрос приходится слышать все чаще от самых разных людей, от ведущих политиков до интересующихся международной повесткой простых граждан.

"Лучший способ проверить, насколько важна эта организация - упразднить ООН, и тогда весь мир оценит, насколько важную роль играет организация. Но я надеюсь, что до этого не дойдёт", отвечает на это Дмитрий Полянский. В ходе дискуссии он также отметил, что "ООН несовершенна, но и наш мир тоже несовершенен. Эта организация отражает состояние нашего международного сообщества, которое мы имеем - ни больше, ни меньше. Тут можно привести высказывание второго генсека ООН Дага Хаммаршёльда: "ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада". С этой ролью ООН хорошо справляется. Для каждого из нас свой рай, но ад для всех одинаков".

Но при этом никто не отрицает, что необходимость реформировать ООН существует. Однако вовсе не обязательно делать это, полностью меняя нынешнюю структуру организации. Но, например, многие выступают за то, чтобы переформатировать структуру Совета безопасности ООН - постоянно действующего органа, который отвечает за поддержание международного мира и безопасность. В него входят 15 членов: 5 постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и 10 непостоянных.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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заявил в ходе дискуссии Жан-Мари Геэнно, "мы, то есть Франция, считаем, что нужно реформировать Совбез ООН. Сегодня этот орган становится все менее важным, хотя он считается стражником международного права".

По мнению бывшего заместителя генсека ООН, "Совбез находится не в лучшей форме... не может договориться по Сирии, по борьбе с пандемией", хотя при этом "достаточно успешно борется с угрозами на Аравийском полуострове, с опасностью терроризма".

Однако, подчеркнул Геэнно, "опасность в том, что конфликты становятся многослойными: есть локальные, региональные, глобальные акторы. Все они могут проявлять инициативу". По его словам, если во время холодной войны мир был более структурированным, то сейчас опасность ядерного оружия сохраняется, как и тогда, но отношения между США и Россией рушатся и мир становится "более непредсказуемым".

Впрочем, другие участники дискуссии полагают, что ситуация не столь критична. "Количество локальных конфликтов в мире всегда было высоко, - считает Полянский. - Ситуация сейчас не самая лучшая, но и не самая худшая. Большинство конфликтов находится под контролем. Пятерка постоянных членов Совбеза ООН влияет на эти конфликты и в сторону разгорания, и в сторону устранения... Совершенно не обязательно реформировать Совбез ООН в сторону упразднения. Он нуждается в большей репрезентативности".

Тимофей Бордачев отметил, что "нет никаких оснований реформировать постоянный состав Совбеза ООН, потому что именно страны "пятерки" победили в предыдущей глобальной войне и именно эти государства являются создателями современного миропорядка. Плюс, у этих пяти стран самые большие военные мощности".

Фото: AFP/Angela Weiss
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Кроме того, подчеркнул Бордачев, "ООН - это уникальный компромисс между моралью и силой. Мораль - это Генеральная Ассамблея, а сила - это пять членов Совета Безопасности ООН. Без этого компромисса ООН существовать не будет, а превратится в Лигу Наций".

Не нужно упразднять и право вето, которым обладает каждый из пяти постоянных членов Совбеза ООН, считает Полянский. "Право вето - это не только огромное право, но и огромная ответственность. Упразднение права вето - это путь в никуда", сказал он в ходе дискуссии.

При этом, как рассказали Полянский и Геэнно, пандемия коронавируса сильно мешает нормальной работе ООН.

"Сейчас в ООН люди приходят только для того, чтобы принять участие в заседании, посидеть там в масках. Вся дипломатия ушла в онлайн, и проработка многих вопросов страдает от этого. Это всё равно что прийти на званый обед и получить банку консервов", сказал заместитель постпреда РФ. А Геэнно отметил, что "большая часть работы идет сейчас через онлайн, через социальные сети, что, конечно же, мешает осуществлению реальной политики".

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