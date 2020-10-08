В КоАП не будут вводить штрафы за отказ от вакцинации

Штрафы за отказ от вакцинации решено исключить из готовящейся редакции нового КоАП. Об этом рассказали в Госдуме.

Как сообщалось ранее, предыдущая версия проекта кодекса устанавливала для граждан из группы риска штраф до семи тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок.

Как уточнил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, от этой нормы решено отказаться. "Убрали", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января следующего года, но из-за большого количества поступивших замечаний введение документа в действие было отложено. Готовится новая редакция.