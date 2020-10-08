В Кремле не подтвердили планы встречи Путина, Пашиняна и Алиева

Москва ведет диалог для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, но речи о трехсторонней встрече на высшем уровне пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые контакты, которые могут помочь урегулировать ситуацию и вывести ее из фазы прямого вооруженного столкновения, могут только приветствоваться​​​. Сейчас, в настоящий момент, речь о такой встрече не идет. Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший", - сказал Песков журналистам.

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с главой МИД Армении, который прибывает в Россию. "У него плотный диалог с российским коллегой (Сергеем) Лавровым", - отметил он.

В то же время, как сообщил Песков, российский лидер поддерживает регулярный телефонный диалог с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. "Этот диалог будет продолжаться", - добавил он.