В Кремле уверены в контроле льготной ипотеки

Реализация программы льготной ипотеки - предмет внимания кабмина, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вспомнил "уже ставшие знаменитыми слова президента о Сцилле и Харибде". "Это тот самый случай, когда, с одной стороны, нужно использовать ситуацию для того, чтобы как можно больше людей стали собственниками жилья - это раз, это главная задача. Второе - чтобы сектор стройки жил. А сектор стройки имеет один из самых сильных кумулятивных эффектов для экономики в целом. И в-третьих, чтобы, скажем так, обеспокоенности мегарегулятора не были столь актуальны", - заявил представитель Кремля, комментируя опасения Центробанка о рисках перегрева на ипотечном рынке из-за льготной программы.

"Это тонкая материя, но здесь нет сомнений, что правительство очень внимательно за этим наблюдает", - сказал Песков.