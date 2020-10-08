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В Mortal Kombat 11 появятся Рэмбо, Милина и Рейн

Новости
    08.10.2020, 19:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале франшизы Mortal Kombat опубликован трейлер очередного набора бойцов для 11-й части знаменитого файтинга.

Фото: twitter.com/ JornalImperial
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В него вошли: ужасно-прекрасная Милина (которую фанаты просили добавить с самого релиза игры), фиолетовый ниндзя Рейн и… Джон Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне со своей каноничной красной повязкой.

Учитывая, что в ростере уже есть Терминатор и Робокоп, любителям боевиков 80-90-х открываются новые горизонты для выяснения, кто из героев VHS-эпохи сильнее.

Приобрести Kombat Pack можно будет отдельно или в составе Ultimate-издания, начиная с 17 ноября.

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