Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4"

Модная нынче практика выпуска режиссёрских версий известных фильмов коснулась и культовой франшизы "Рокки".

Как ранее и обещал Сильвестр Сталлоне, исполнитель главной роли и режиссёр "Рокки 4", "правильная" версия скоро увидит свет.

Теперь он назвал дату - 27 ноября этого года, сообщает THR. То есть ровно через 35 лет после премьеры картины, где Рокки повстречался с брутальным русским верзилой Иваном Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.

Сталлоне отметил, что из новой редакции полностью уберут робота Поли, порождение эпохи восьмидесятых.