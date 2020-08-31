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Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4"

Новости
    31.08.2020, 16:01
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Модная нынче практика выпуска режиссёрских версий известных фильмов коснулась и культовой франшизы "Рокки".

Фото: kinopoisk.ru
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Как ранее и обещал Сильвестр Сталлоне, исполнитель главной роли и режиссёр "Рокки 4", "правильная" версия скоро увидит свет.

Теперь он назвал дату - 27 ноября этого года, сообщает THR. То есть ровно через 35 лет после премьеры картины, где Рокки повстречался с брутальным русским верзилой Иваном Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.

Сталлоне отметил, что из новой редакции полностью уберут робота Поли, порождение эпохи восьмидесятых.

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