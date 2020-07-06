Сильвестр Сталлоне пообещал режиссерскую версию "Рокки 4"

Сильвестр Сталлоне, посвятивший прошлую неделю отчаянному пиару цифрового релиза расширенной версии фильма "Рэмбо: Последняя кровь", в комментариях рассказал, что свет увидит новая версия ещё одного известного фильма с его участием.

Общаясь в комментариях с подписчиками, Слай ответил на вопрос о том, получит ли режиссёрский вариант фильм 2006 года "Рокки Бальбоа". Нет, этого не будет, расстроил фаната Сталлоне, зато прямо сейчас он работает над режиссёрской версией "Рокки 4" (1985) - той самой, где протагонист встречает русского гиганта Ивана Драго. Которая, по его мнению, должна получиться "потрясающей".

Напомним, в прошлом году вышел восьмой фильм линейки "Рокки" - "Крид 2". Наша рецензия - здесь.