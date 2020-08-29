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Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости"

Новости
    29.08.2020, 13:04
Текст:   Богдан Бобров

На прошедшей онлайн-конференции DC Fandome был показан первый трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости".

Фото: kinopoisk.ru
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Многочисленные поклонники творчества Зака Снайдера ждали, что будет официально объявлена и дата премьеры будущего 4-часового фильма, но этого не случилось.

Однако в пресс-материалах, которые готовила студия к мероприятию, фигурировала дата 5 сентября 2021 года. Пользователи Сети даже успели сделать соответствующие скриншоты.

Через некоторое время, правда, Warner Bros. опровергла изданию Comicbook вышеуказанную информацию, сообщив, что эти данные попали на промо-баннеры по ошибке.

В настоящий момент режиссерская версия "Лиги сраведливости" Зака Снайдера не имеет точной даты премьеры - только размытое "2021".

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