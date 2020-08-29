Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости"

На прошедшей онлайн-конференции DC Fandome был показан первый трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости".

Многочисленные поклонники творчества Зака Снайдера ждали, что будет официально объявлена и дата премьеры будущего 4-часового фильма, но этого не случилось.

Однако в пресс-материалах, которые готовила студия к мероприятию, фигурировала дата 5 сентября 2021 года. Пользователи Сети даже успели сделать соответствующие скриншоты.

Is this the release date of the #SnyderCut? The DC press site has this up. pic.twitter.com/ukhE4u8xQY — Zande 🇨🇩 #BLM (@KingZairois) August 26, 2020

Через некоторое время, правда, Warner Bros. опровергла изданию Comicbook вышеуказанную информацию, сообщив, что эти данные попали на промо-баннеры по ошибке.

В настоящий момент режиссерская версия "Лиги сраведливости" Зака Снайдера не имеет точной даты премьеры - только размытое "2021".