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На DC FanDome подтвердили, что сделают Бэтмена чернокожим

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    23.08.2020, 15:35
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На онлайн-конференции DC FanDome среди громких премьер трейлеров "Чудо-Женщины", "Бэтмена", "Отряда самоубийц" и двух крупных игр от студий WB Games Montreal и Rocksteady затерялся один очень занимательный анонс.

Американский сценарист Джон Ридли, получивший премию "Оскар" за работу над картиной "12 лет рабства", также известный активной гражданской позицией в борьбе за права чернокожего населения США, напишет серию комиксов из четырех частей о Бэтмене с темным цветом кожи.

Примечательно, что столь радикальные изменения в Темном рыцаре не будут относить к спин-оффам или спецвыпускам, а будут считаться вполне каноничными и окажут огромное влияние на всю вселенную DC.

Напомним, ранее уже появлялись сообщения о том, что Защитнику Готэма пора бы уже перестать быть белым гетеросексуальным мужчиной - тогда речь шла о возможном кино- или телепроекте. Возможно, в DC просто не решились пойти сразу на такой серьезный шаг и теперь хотят зайти сперва с комиксов.

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