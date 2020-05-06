Бэтмен станет негром

Компании DC и Warner Bros., судя по всему, насмотревшись на коммерческие успехи "Черной пантеры" Marvel решили ворваться в дайверсити-гонку киноиндустрии, зайдя при этом с козырей.

Как сообщает We Got This Covered, студии сейчас разрабатывают проект, главным героем которого должен стать первый чернокожий Бэтмен на большом экране.

По информации источника, воплотить образ Темного рыцаря может актер Дэниел Калуя - номинант премии "Оскар" за главную роль в фильме "Прочь".

Кроме роли в вышеупомянутой "Черной пантере" он также играл Черную смерть во второй части фильма "Пипец", поэтому опыт участия в супергероике у него определенно имеется.

Согласно представленным данным, новый "Бэтмен" никак не будет пересекаться с картиной Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном и по формату будет больше походить на "Джокера", никак не связанного с основной киновселенной DC.