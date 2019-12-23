Терри Гиллиам: Ненавижу "Черную пантеру"

Американо-британский режиссёр ("Бразилия", "Страна приливов", "12 обезьян", "Человек, который убил Дон Кихота") Терри Гиллиам запоздало присоединился к холивару вокруг кинокомиксов, запущенному Мартином Скорсезе.

С особой яростью бывший участник культовой комик-труппы "Монти Пайтон" набросился на "Чёрную пантеру".

"Ненавижу "Чёрную пантеру" - просто безумно ненавижу. Она убеждает чернокожих детей в том, что в это нужно верить. Полный бред", - приводит слова Гиллиама IndieWire.

Отчасти гнев режиссёра, по его признанию, вызван тем, с каким восторгом о кассово успешном фильме из вселенной Marvel писала западная пресса. А игнорирование эстетики в угоду политкорректности его просто "выводит из себя".

Да и в целом кинокомиксы Терри, как и Скорсезе с Копполой, не жалует. По его мнению, ресурсы Disney и Marvel можно было бы употребить с большей пользой, а тотальное доминирование супергеройского кино, испытывающего дефицит здравого смысла, в прокате негативно сказывается на индустрии.

Напомним, ранее глава Disney Боб Айгер заявил, что "Чёрная пантера" ничуть не хуже классических фильмов Скорсезе и Копполы, а исполнитель главной роли Чедвик Боузман обвинил мэтра в том, что он критикой кинокомиксов "пиарит" своего "Ирландца".