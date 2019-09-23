Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века

Два российских фильма - "Русский ковчег" Александра Сокурова (55-е место) и "Левиафан" Андрея Звягинцева (30-е место) - попали в список 100 лучших фильмов XXI века, составленный журналистами британской газеты The Guardian.

Авторами рейтинга выступили Питер Брэдшоу, Кэт Кларк, Эндрю Пулвер и Кэтрин Шард, отобравшие 100 лучших фильмов, которые выходили на экраны с 2000 года по настоящее время: от "Реквиема по мечте" Даррена Аронофски (2000, 80-е место) до "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино (2019, 100-е место).

Лучшим фильмом века кинокритики признали "Нефть" (2007) Пола Томаса Андерсона. Вольная трактовка романа классика американской литературы Эптона Синклера, признанная вершиной режиссерского таланта Андерсона и актерского таланта Дэниэла Дэй-Льюиса соответственно, в 2008 году выдвигалась на премию "Оскар" в восьми категориях.

На втором месте - пронзительная историческая драма Стива МакКуина "12 лет рабства" (2013), в борьбе за премию "Оскар" обошедшая "Гравитацию" Альфонса Куарона (32-е место), "Небраску" Александра Пэйна (29-е место), "Филомену" Стивена Фрирза (75-е место) и "Далласский клуб покупателей" Жана-Марка Валле (в списке отсутствует).

Третье место - у картины Ричарда Линклейтера https://rg.ru/2017/02/08/nazvany-sto-luchshih-rezhisserov-sovremennosti.html "Отрочество" (2014). Удивительно человечная история взросления, снимавшаяся в течение 12 лет, была отмечена наградой за лучшую режиссуру на 64-м Берлинском кинофестивале. Еще один фильм Линклейтера, "Перед закатом" (2004), располагается в списке на 50-м месте.

Четвертой позиции удостоился фантастический триллер "Побудь в моей шкуре" (2013), снятый бывшим клипмейкером Джонатаном Глейзером по мотивам одноименного романа Мишеля Фейбера. Критики The Guardian оценили фильм как "шедевр, не поддающийся определению".

На пятом месте - самая известная картина Вонг Кар-Вая "Любовное настроение" (2000) - потрясающе красивая чувственная драма, снятая в интерьерах Гонконга 1960-х годов.

Экзистенциальная притча Михаэля Ханеке "Скрытое" (2005), за которую он получил приз Каннского фестиваля как лучший режиссер, удостоилась шестого места. В список также попал другой фильм режиссера - "Белая лента" (21-е место).

Седьмое место - у картины Чарли Кауфмана "Синедокха, Нью-Йорк" (2008), известный в русском прокате под названием "Нью-Йорк, Нью-Йорк". История о творческом кризисе, самореализации и поиске себя стала одной из актерских вершин Филипа Сеймура Хоффмана.

Еще один победитель "Оскара", "Лунный свет" Барри Дженкинса (2016, 8-е место), снятый по мотивам пьесы Тарелла МакКрейни "В лунном свете черные мальчишки кажутся синими", был оценен критиками The Guardian как "экстраординарный во всех отношениях".

Единственный в первой десятке фильм, снятый женщиной-режиссером, - историческая драма Лукресии Мартель "Зама" (2017), удостоилась девятого места.

Приятным завершением первой десятки стал "свирепо смешной" кукольный комедийный боевик от создателя South Park Трея Паркера "Отряд "Америка": Всемирная полиция" (2004).

Особое внимание составители рейтинга уделили работам братьям Коэн ("Старикам тут не место", "Серьезный человек"), Стивена Содерберга ("Одиннадцать друзей Оушена", "За канделябрами"), Уэса Андерсона ("Семейка Тененбаум", "Отель "Гранд Будапешт"), Альфонсо Куарона ("Гравитация", "Рим") и Энга Ли ("Горбатая гора", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"), каждый из которых представлен в рейтинге двумя фильмами.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Ранее известный американский портал о кино IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов десятилетия по версии своих авторов.