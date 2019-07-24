Крупное издание о кино назвало сто лучших фильмов десятилетия

Известный американский портал о кино IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов десятилетия по версии своих авторов. Который, разумеется, у многих зрителей вызовет неизбежные вопросы.

На первое место специалисты издания определили драму Барри Дженкинса "Лунный свет" 2016 года. Фильм с Махершалой Али завоевал главный "Оскар", со скандалом обойдя общепризнанного фаворита - "Ла-Ла Ленд" Дамиена Шазелла (он лишь на 73-м месте).

На втором месте - "Побудь в моей шкуре" (2013) Джонатана Глейзера, третий - "Копия верна" (2010) Аббаса Киаростами.

В десятке следующие картины: дилогия Джошуа Оппенхаймера "Акт убийства" / "Взгляд тишины" (2013/2015), "Внутри Льюина Дэвиса" (2013) братьев Коэн, "Корпорация "Святые моторы" (2012) Леоса Каракса, "Кэрол" (2015) Тодда Хейнса, "Мастер" (2015) Пола Томаса Андерсона, "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015) Джорджа Миллера, "Леди Бёрд" (2017) Греты Гервиг.

В числе лучших тридцати - такие ленты, как "Волк с Уолл-стрит" (2013) Мартина Скорсезе, "Древо жизни" (2011) Терренса Малика, "Социальная сеть" (2010) Дэвида Финчера, "Назови меня своим именем" (2017) Луки Гуаданьино, "Тони Эрдман" (2016) Марен Аде, "Призрачная нить" (2017) Пола Томаса Андерсона, "Прочь" (2017) Джордана Пила, "Пылающий" (2018) Ли Чхан Дона, "Отрочество" (2014) Ричарда Линклейтера, "Любовь" (2012) Михаэля Ханеке, "Приключения Паддингтона 2" (2017) Пола Кинга, "Дневник пастыря" (2018) Пола Шредера, "Это не фильм" (2012) Джафара Панахи.

Российских фильмов (даже почитаемых на Западе Звягинцева и Серебренникова) в сотне нет. Отметим, что на 99-м месте - "Самая одинокая планета" американского режиссёра русского происхождения Джулии Локтев.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.