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Критики назвали 30 режиссеров, у которых вообще нет плохих фильмов

Новость 18.06.2018, 11:05 | Текст: Олег Усков

Опубликован очередной эпичный "хит-парад" выдающихся режиссеров. Портал Metacritic составил список из тридцати постановщиков, которые, согласно подсчетам ресурса, за свою карьеру не сняли ни одного откровенно плохого фильма. 

Как поясняется, в перечень попали режиссеры, на счету которых, начиная с 1980 года, как минимум пять лет, каждая из которых получила на Metacritic "зеленый" рейтинг. То есть - только положительные отзывы.

В числе передовиков:

- "Главный по перезапускам" Джей Джей Абрамс ("Миссия невыполнима 3", "Стартрек" 2009 года, "Супер 8", "Стартрек" 2013-го, седьмой эпизод "Звездных войн");

- Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить", "Любовь, сбивающая с ног", "Нефть", "Ночь в стиле буги", "Магнолия");

Фото: kinopoisk.ru
Видео: критики назвали самые душераздирающие киносцены

- Уэс Андерсон ("Бутылочная ракета", "Академия Рашмор", "Семейка Тененбаум", "Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт", "Остров собак");

- Жак Одиар ("Смотри, как падают люди", "Никому не известный герой",  "Читай по губам",  "Моё сердце биться перестало", "Пророк");

- Рамин Бахрани ("99 домов", "Любой ценой", "Человек с тележкой", "На запчасти", "Прощай, Соло").

Далее идут соратник Уэса Андерсона, режиссер и сценарист Ной Баумбак ("Кальмар и кит"), автор "Окчи" и постапокалипсиса "Сквозь снег" Пон Чжун Хо, Эндрю Буджальски ("Любовь, как спорт"), турецкий режиссер и оператор Нури Бильге Джейлан ("Зимняя спячка"), София Коппола ("Роковое искушение"), бельгийские братья Дарденн, иранцы Асгар Фархади и Бахман Гобади, Тодд Хейнс и Николь Холофсенер.

Также в топе Гай Мэддин, Александр Пэйн, Бен Уитли, Хаяо Миядзаки, Мартин Скорсезе и, разумеется, Квентин Тарантино.    

С полным аннотированным списком можно ознакомиться по ссылке.

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Фото: Depositphotos
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