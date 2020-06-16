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Сценарист "12 лет рабства" назвал Квентина Тарантино расистом

Новости
    16.06.2020, 16:23
Текст:   Айгуль Бакирова
Кадр из фильма "Джанго освобожденный" (2012). Фото: ТАСС Кадр из фильма "Джанго освобожденный" (2012). Фото: ТАСС
Кадр из фильма "Джанго освобожденный" (2012). Фото: ТАСС

Массовая истерия по поводу систематического угнетения темнокожего населения добралась (вновь) и до мастодонтов американской киноиндустрии.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP, File
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Всеобщее признание и народная слава перестали быть индульгенцией на свободное, не исполненное предубеждений творчество: оскароносный сценарист исторической драмы "12 лет рабства" Джон Ридли обрушился с критикой на режиссера Квентина Тарантино за его "болезненное и приводящее в бешенство" использование "слова на букву "Н" в отношении темнокожих людей в фильмах. Как заявил прославившийся обличитель неравенства Ридли в интервью новостному агентству PA Media Agency, Тарантино "в некотором роде наслаждается этим словом".

Именно Ридли недавно призвал стриминговую платформу HBO Max снять с показа фильм "Унесенные ветром", завоевавший в 1939 году 10 статуэток премии Оскар. Cвоим требованием, которое было исполнено, Ридли оказал компании HBO медвежью услугу, так как фильм стал пользоваться большим успехом на платформе конкурентов, а именно на сервисе Amazon.

Джон Ридли пополнил и без того большой круг критиков, которые в последнее время публично и нарочито отчитывают Тарантино за "эстетизацию сексизма" и "оправдание расизма", якобы присутствующие в его фильмах.

Как подсчитал обозреватель Dallas Observer, "слово на "Н" произносится по меньшей мере 214 раз в 10 фильмах Тарантино. Из них 38 упоминаний в криминальной драме "Джеки Браун", 47 - в "Омерзительной восьмёрке" и целых 110 - в вестерне "Джанго Освобожденный". Особенно часто припоминают режиссеру фразу "склад мёртвых н*****ов", произнесенную Джимми в "Криминальном чтиве".

В последний раз Квентин Тарантино использовал это табуированное слово в 2015 году в фильме "Джанго освобожденный". Сам режиссер пока не прокомментировал нападки Джона Ридли.

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