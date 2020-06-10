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С платформы HBO Max удалили "Унесенных ветром" за "расизм"

Новости
    10.06.2020, 11:53
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Запущенная недавно стриминг-платформа HBO Max удалила из своего каталога классический фильм 1939 года "Унесённые ветром" с Вивьен Ли и Кларком Гейблом.

Фото: twitter.com/NetflixANZ
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Экранизация одноимённого романа Маргарет Митчелл, завоевавшая 8 премий "Оскар" (плюс два почётных) не угодила, разумеется, "противоречивыми темами", освещающимися в нём, поясняет WSJ. Если конкретнее - "романтизацией рабства". На фоне текущих событий в США подобные решения медиагигантов уже вряд ли кого-то способны удивить.

Кроме того, жертвой развернувшейся с новой силой "борьбы с расизмом" стало телешоу "Копы" (Cops), выходившее с 1989 года. 15 июня на канале Paramount Network должна была состояться премьера 33 сезона, но теперь этого не произойдёт.

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