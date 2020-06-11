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После удаления из HBO Max "Унесенные ветром" стали хитом на Amazon

Новости
    11.06.2020, 17:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис HBO Max удалил из своего каталога фильм 1939 года "Унесённые ветром", на фоне беспорядков в США обнаружив там проявления неполиткорректности. Впрочем, как сообщает CNN, руководство компании рассматривает возможность вернуть доступ клиентов к "устаревшей" классической ленте, предварительно снабдив её подробными комментариями, изобличающими расизм.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP, File
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Тем временем конкуренты из Amazon неплохо заработали на благородном порыве HBO. Вероятно, рассудив, что чистая прибыль важнее смутной выгоды от попадания в модные тренды, боссы гиганта не спешат посадить экранизацию романа Маргарет Митчелл на идеологический карантин. И пожинают плоды своей сдержанности.

По данным Variety, на следующий день после решения HBO Max картину унесло на самую верхушку рейтинга продаж Amazon - бестселлерами стали юбилейное издание на двух DVD и цифровые версии.

Успехом пользуется фильм и на iTunes, где он занял пятую строчку по популярности после свежего боевика "Охота", "Хищных птиц", новой части "Плохих парней" и "Человека-невидимки".

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