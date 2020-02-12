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Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс "Охота"

Новости
    12.02.2020, 15:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube доступен трейлер триллера "Охота" (The Hunt ) - и он энергичен и бодр, прямо сказать. Хотя в целом картина эксплуатирует достаточно бородатую тему - пресыщенные богатеи охотятся на дичь, в качестве которой выступают живые люди. В данном случае - двенадцать ранее не знакомых друг с другом граждан, обеспокоенно и недоумевающе очнувшихся на лесной полянке.

Фото: youtube.com
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Да и дальнейший поворот не сказать что внезапен - одна из жертв в какой-то момент сама становиться охотником.

В ролях - Итан Сапли ("Меня зовут Эрл", "Доктор Шанс"), Дж.С. МакКензи ("Декстер", "Винил", "Карточный домик"), Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс, Хилари Суэнк, Бетти Гилпин ("Блеск", "Грань"), Джастин Хартли ("Касл").

Режиссер - Крэйг Зобел ("Американские боги", "Мир Дикого Запада"). Авторы сценария - Ник Кьюз ("Оставленные", "Хранители") и Дэймон Линделоф ("Остаться в живых" - который Lost, "Стартрек: Возмездие").

Стоит напомнить: изначально премьера картины планировалась на 27 сентября 2019-го, но из-за массовых расстрелов в США прокат корректно отложили, отменив его рекламную кампанию. Причем на создателей через Twitter обрушился лично президент Трамп.

Новая дата - 13 марта 2020 года, пятница.

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