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"Рамси Болтон" сыграет доброго лепрекона в "Американских богах"

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    06.12.2019, 10:57
Текст:   Олег Усков

Надежды на то, что это как-то спасет шоу, слабые, но новость как минимум занятная: Иван Реон, 34-летний британский актер и музыкант, сыгравший в "Игре престолов" одного из самых ярких персонажей - Рамси Болтона, подписался на "Американских богов". Об этом сообщает Vulture.

У Реона - роль добродушного и обаятельного… лепрекона Дойла. Подробности не раскрываются, но имеет смысл предположить, что Дойл принят на вакантное место погибшего во втором сезоне Сумасшедшего Суини (его отлично сыграл Пабло Шрайбер).

Стоит напомнить, что ранее каст третьего сезона, даты премьеры у которого пока нет, пополнил Мэрилин Мэнсон, который сыграет Йохана Венгрена, норвежского берсерка.

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