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"Рамси Болтон" прокомментировал финал "Игры престолов"

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    24.05.2019, 12:48
Текст:   Олег Усков

34-летний британский актер и музыкант Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона, одного из самых колоритных злодеев "Игры престолов", накануне премьеры финала шоу посетил Санкт-Петербург и дал интервью.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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В котором, разумеется, уделил внимание концовке сериала. Вызвавшей самые противоречивые чувства так у зрителей, так и у самих участников творческих процессов.

Иван, чей персонаж, сын Русе Болтона, лорда Дредфорта, выбыл из шоу в шестом сезоне - после "Битвы бастардов", признался, что дальше с энтузиазмом смотрел сериал уже как зритель и с нетерпением ждал, что произойдет в следующей серии - "как и любой человек в мире".

И хотя у него оставались друзья из ИП, Иван никогда не спрашивал у них, что будет дальше. Поскольку, во-первых, прекрасно представлял, как их такими вопросами "достали", а, во-вторых, потому что любит интригу.

При этом, по мнению "Рамси", все персонажи саги должны были остаться в живых, ведь "актеры тратят на роль очень много сил и времени".

Но, понятно, такого авторы ИП допустить не могли. Да и вообще "концовка любого сериала - довольно сложная вещь: кто-то хочет такую концовку, а кто-то такую", - абстрактно порассуждал актер в беседе с "Пятым каналом". Призвав понять сценаристов и режиссеров шоу, которым сложно "подвести к правильному финалу".

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