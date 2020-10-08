В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора

Если москвичи будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, в столице не придется вводить жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Данчикова, если все будут соблюдать требования Роспотребнадзора, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений. Чиновник обратил внимание, что не все жители и гости столицы серьезно относятся к соблюдению масочно-перчаточного режима.

"Та ситуация, которая сейчас сложилась, и то, как мы быстро справимся с коронавирусной инфекцией, зависит непосредственно от нас", - сказал он.