В рамках Недели России - страны - почетного гостя на 18-ой Китайской международной конференции и выставке по обмену профессионалами (CIEP-2020) 9 сентября в Нанкине (пров. Цзянсу) состоялась Российско-Китайская конференция по научно-техническому и инновационному сотрудничеству в области новых материалов.

Мероприятие было организовано Китайским международным центром по обмену экспертами, Международным союзом приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям (МСП ИТТ) и Цзянсуским исследовательским институтом промышленных технологий (JITRI). Основная площадка мероприятия была в Нанкине, в режиме видеосвязи заседания велись в Пекине и Москве, прямая трансляция была доступна из любой точки мира. На конференции участники продемонстрировали технологические достижения российско-китайского сотрудничества в области новых материалов, рассказали об итогах углубленного научно-технического сотрудничества, поделились результатами кадрового обмена между странами.

На саммите председательствовал секретарь парткома Цзянсуского исследовательского института промышленных технологий Ху Идун, выступили инспектор Китайского международного Центра по обмену экспертами Лю Юнчжи, заместитель начальника Департамента науки и техники провинции Цзянсу Го Липин и консул по науке и технике генерального консульства России в Шанхае Олег Азаров. В саммите также приняли участие чиновники Управления по делам иностранных специалистов провинции Цзянсу, Канцелярии по иностранным делам провинции Цзянсу, Торгово-промышленной палаты России, сотрудники Цзянсуского исследовательского института промышленных технологий, Института новых материалов региона дельты Янцзы и правительственных структур Китая и России, представители общественности, образования и финансов.

Фото: Медиакорпорация Китая

В эксклюзивном интервью изданию "Дыхание Китая" секретарь парткома Цзянсуского исследовательского института промышленных технологий Ху Идун рассказал, что в 2020-2021 годах Китай и Россия проводят Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, организация нынешнего саммита в условиях пандемии стала свидетельством высокого уровня двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Он сказал, что JITRI идет в ногу со временем, точно следуя тенденциям развития и наращивая темпы сотрудничества с Россией. По его словам, в дальнейшем JITRI продолжит углублять взаимодействие с профильными организациями России, чтобы расширить совместную инновационную деятельность.

О Цзянсуском исследовательском институте промышленных технологий

Цзянсуский исследовательский институт промышленных технологий (JITRI) был образован в декабре 2013 года, JITRI считается "экспериментальным полем" реформирования научно-технической базы Китая, играет активную роль связующего звена в структуре разработки инноваций и внедрения их в производство, а также активную роль в сфере внедрения мировых инновационных разработок в провинции Цзянсу. В настоящее время JITRI сосредоточил усилия на создании промышленной инновационной экосистемы, базирующейся на следующих аспектах: высококвалифицированные кадры, инвестиции и бизнес-пространство. К настоящему моменту JITRI уже установил отношения стратегического партнерства с 51 зарубежной структурой и более 30 вузами и научно-исследовательскими учреждениями Китая, основал 8 зарубежных платформ сотрудничества с четырьмя бизнес-инкубаторами за рубежом. Было создано более 80 совместных инновационных центров, которые стали ведущими профильными предприятиями в разных областях науки. Кроме того, по инициативе JITRI было образовано 55 профильных научно-исследовательских подразделений в областях новых материалов, энергии и экологии, информационных технологий, производства оборудования и биомедицины.

В JITRI работают 8 тысяч научно-исследовательских сотрудников, 140 проектных менеджеров со всего мира, 134 заслуженных исследователя. Под эгидой JITRI работает более 800 высокотехнологичных стартапов, которые предоставляют свои услуги более 15 тысячам компаний. В JITRI в основном сформирована инновационная промышленная, ориентированная на рынок система, объединяющая инновационные ресурсы, исследования спроса и научно-исследовательские структуры, куда интегрированы предприятия, вузы и исследовательские учреждения.

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