Новости

Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд 19:35
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера 18:23
Хуснуллин прокомментировал решение кабмина по водной проблеме в Крыму 18:20
У "Семейки Аддамс" появится продолжение 18:18
Зась напомнил об опасности пересмотров итогов войны 18:12
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 17:59
В Москве ограничат движение на выезде с Киевского шоссе на МКАД 17:51
Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач 17:42
Трамп считает себя практически абсолютно здоровым 17:20
Выходные в Москве пройдут без дождей 17:16
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД 16:25
В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 19:51
Рубрика: Культура

Подарки детям

Китайские писатели учат ребят доброте и благородству
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8282)
В этом году "Международная издательская компания "Шанс" отмечает свой десятилетний юбилей. Издательство китайской литературы продолжает радовать читателей новинками.
Хун Сюньтао. Ма Лян - волшебная кисть. Хун Сюньтао. Ма Лян - волшебная кисть.
Хун Сюньтао. Ма Лян - волшебная кисть.

На этот раз они сделали подарок детской аудитории. Представляем вашему вниманию две книги для юных читателей, снискавшие огромную популярность в Китае.

Ма Лян - волшебная кисть

Фото: Издательство "РОСМЭН"
Вышла новая серия книг для самых маленьких "Полосатый слон"

Книга "Ма Лян - волшебная кисть" написана автором Хун Сюньтао по мотивам старинной китайской легенды. Это история о простом бедном мальчишке из горной деревни, который с самого детства мечтал научиться рисовать. Это искусство далось ему совсем не просто - у Ма Ляна не было ни учителей, ни даже кисточки, но все же он стал настоящим мастером. За свое усердие он получил удивительный дар - волшебную кисть. Рисунки, созданные с ее помощью, тут же оживали. Казалось бы, на этом история заканчивается. Но это не так: Ма Ляну предстоит отправиться в удивительное странствие по дорогам Поднебесной, пережить множество опасностей, найти верных друзей и даже повстречаться с самим императором.

Главного персонажа книги Ма Ляна в Китае знают все. Его по праву можно назвать настоящим героем национального фольклора. Истории о нем передаются из уст в уста. Его любят и взрослые, и дети. Некоторые называют Ма Ляна "величайшим рыцарем-книжником Поднебесной", потому что он, орудуя своей волшебной кистью, помогал людям, попавшим в беду и совершил множество благородных дел. Автор книги с детства слышал истории о Ма Ляне, они глубоко тронули его, и, обучившись грамоте, Хун Сюньтао стал записывать их. В итоге он создал подлинную биографию Ма Ляна по прозвищу Волшебная Кисть, чтобы познакомить с ней юных читателей.

Автор: Хун Сюньтао

Ма Лян - волшебная кисть / Пер. с кит. Труновой А. - М.: ООО Международная издательская компания "Шанс", 2020. 12+

Инспектор Черный кот

Книга "Инспектор Черный кот" - это захватывающий детский детектив. Вот уже много лет инспектор стоит на страже лесных жителей и защищает их от опасностей. Управление зообщественной безопасности, которым он руководит, работает без выходных - ведь в лесу ни дня не проходит без происшествий. К счастью, у инспектора много верных друзей, - а с их помощью можно уладить любые неприятности, победить преступную банду и даже отразить инопланетное вторжение!

Автор книги - знаменитый детский писатель Чжу Чжисян, член Союза писателей Китая. Его перу принадлежат более десяти детских повестей. За повесть "Инспектор Черный кот", одно из своих лучших творений, Чжу Чжисян был удостоен премии Первого конкурса Союза писателей Китая в номинации "За лучшее произведение детской литературы". Позже были и другие.

По этой книге был снят одноименный мультсериал, ставший очень популярным в Китае. Сегодня совокупный тираж повести "Инспектор Черный кот" составляет уже более десяти миллионов, и, конечно, это не предел.

Автор: Чжу Чжисян

Инспектор Черный кот / Пер. с кит. Сухоруковой М. - М.: ООО Международная издательская компания "Шанс", 2020. 12+

Культура Литература В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе
В Туле открылся филиал музея-заповедника Поленова
Queen выпустили второй концертный альбом без Фредди Меркьюри