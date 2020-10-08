В этом году "Международная издательская компания "Шанс" отмечает свой десятилетний юбилей. Издательство китайской литературы продолжает радовать читателей новинками.

На этот раз они сделали подарок детской аудитории. Представляем вашему вниманию две книги для юных читателей, снискавшие огромную популярность в Китае.

Ма Лян - волшебная кисть

Книга "Ма Лян - волшебная кисть" написана автором Хун Сюньтао по мотивам старинной китайской легенды. Это история о простом бедном мальчишке из горной деревни, который с самого детства мечтал научиться рисовать. Это искусство далось ему совсем не просто - у Ма Ляна не было ни учителей, ни даже кисточки, но все же он стал настоящим мастером. За свое усердие он получил удивительный дар - волшебную кисть. Рисунки, созданные с ее помощью, тут же оживали. Казалось бы, на этом история заканчивается. Но это не так: Ма Ляну предстоит отправиться в удивительное странствие по дорогам Поднебесной, пережить множество опасностей, найти верных друзей и даже повстречаться с самим императором.

Главного персонажа книги Ма Ляна в Китае знают все. Его по праву можно назвать настоящим героем национального фольклора. Истории о нем передаются из уст в уста. Его любят и взрослые, и дети. Некоторые называют Ма Ляна "величайшим рыцарем-книжником Поднебесной", потому что он, орудуя своей волшебной кистью, помогал людям, попавшим в беду и совершил множество благородных дел. Автор книги с детства слышал истории о Ма Ляне, они глубоко тронули его, и, обучившись грамоте, Хун Сюньтао стал записывать их. В итоге он создал подлинную биографию Ма Ляна по прозвищу Волшебная Кисть, чтобы познакомить с ней юных читателей.

Автор: Хун Сюньтао

Ма Лян - волшебная кисть / Пер. с кит. Труновой А. - М.: ООО Международная издательская компания "Шанс", 2020. 12+

Инспектор Черный кот

Книга "Инспектор Черный кот" - это захватывающий детский детектив. Вот уже много лет инспектор стоит на страже лесных жителей и защищает их от опасностей. Управление зообщественной безопасности, которым он руководит, работает без выходных - ведь в лесу ни дня не проходит без происшествий. К счастью, у инспектора много верных друзей, - а с их помощью можно уладить любые неприятности, победить преступную банду и даже отразить инопланетное вторжение!

Автор книги - знаменитый детский писатель Чжу Чжисян, член Союза писателей Китая. Его перу принадлежат более десяти детских повестей. За повесть "Инспектор Черный кот", одно из своих лучших творений, Чжу Чжисян был удостоен премии Первого конкурса Союза писателей Китая в номинации "За лучшее произведение детской литературы". Позже были и другие.

По этой книге был снят одноименный мультсериал, ставший очень популярным в Китае. Сегодня совокупный тираж повести "Инспектор Черный кот" составляет уже более десяти миллионов, и, конечно, это не предел.

Автор: Чжу Чжисян

Инспектор Черный кот / Пер. с кит. Сухоруковой М. - М.: ООО Международная издательская компания "Шанс", 2020. 12+