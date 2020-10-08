В РПЦ рассказали о состоянии патриарха Кирилла, ушедшего на карантин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет соблюдать карантин, потому что был в контакте с больным коронавирусом. Такая информация появилась на сайте Московского патриархата.

"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", - говорится в послании патриарха к братии Троице-Сергиевой лавры в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

Между тем, глава Русской православной церкви абсолютно здоров. Об этом сообщил в на своей странице в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме", - сказано там.