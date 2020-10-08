В США состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты США

Кандидаты на пост вице-президента США - демократ Камала Харрис и республиканец Майкл Пенс - говорили практически одинаковое количество времени во время теледебатов, состоявшихся в среду в Университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити.

По данным CNN, Харрис отвечала на вопросы модератора и парировала выпады соперника 36 минут 24 секунды, а Пенс - 36 минут 27 секунд. При этом оба участника нарушали правило не перебивать друг друга, пишет ТАСС. Так, Пенс перебил Харрис 16 раз и 93 раза выступил с нападками на нее, а демократ позволила себе перебить республиканца девять раз, перейдя 84 раза в нападение.

При этом, отмечают СМИ, кандидаты в вице-президенты вели себя гораздо вежливее, чем кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джозеф Байден во время первого раунда теледебатов.

Трамп уже поспешил объявить, что Пенс выиграл дебаты с Харрис. "Майк выиграл по-крупному!" - написал Трамп в своем Twitter. По данным РИА Новости, на протяжении дебатов кандидатов в вице-президенты хозяин Белого дома периодически выкладывал в Twitter отрывки из заявлений Пенса.