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08.10.2020 09:11

Вклад Китая в глобальную ликвидацию нищеты трудно переоценить

К концу 2020 года Китай намерен вывести из-за черты бедности все сельское население - это на десять лет раньше, чем предусмотрено Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. За период с 2012 по 2019 годы численность малоимущего населения Китая сократилась на 90 млн человек, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: AP Photo/Andy Wong Фото: AP Photo/Andy Wong
Фото: AP Photo/Andy Wong

Высокоскоростные железные дороги с эксплуатационным пробегом в 36 тысяч километров (около 70 процентов от общемировой протяженности) - это прекрасный символ развития Китая. Благодаря разветвленной сети высокоскоростных дорог многие районы страны избавились от бедности. Будучи крупнейшей развивающейся страной, Китай на деле воплотил в жизнь мечту о ликвидации бедности. Согласно данным Всемирного банка, вклад Китая в глобальное сокращение бедности составил более 70 процентов. За период с 2012 по 2019 годы уровень бедности в стране снизился с 10,2 до 0,6 процента, а к концу 2020 года Китай намерен вывести из-за черты бедности все сельское население - на десять лет раньше, чем предусмотрено Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Недаром генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что за прошедшие 10 лет Китай внес наибольший вклад в глобальное сокращение бедности.

Коронавирусная пандемия серьезно оказывается на сокращении нищеты в мире. По прогнозу ООН, в этом году 71 млн человек вновь окажутся в условиях крайней нищеты, при этом индекс развития человечества, возможно, впервые упадет за последние 30 лет. В ходе недавних дискуссий 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН председатель КНР Си Цзиньпин вновь обратился с призывом поставить вопросы развития на заметное место глобального управления. На прошедшем симпозиуме "Цели устойчивого развития ООН до 2030 года и китайский опыт по сокращению нищеты", который прошел в онлайн-режиме, достижения Китая в ликвидации бедности получили признание всех участников совещания. Представитель ЮАР отметил, что Китай играет ключевую роль в развитии Африки, Африка одобряет модель развития Китая.

Действительно, именно развитие стало ключом преодоления бедности в стране. С начала образования КНР, и особенно, с началом проведения в стране политики реформ и открытости, быстрое развитие экономики избавило от бедности 850 млн китайцев, это стало настоящим чудом в развитии. Сегодня даже в условиях пандемии уверенность Китая в полной ликвидации нищеты неизменна.

В апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин отправился с инспекционной поездкой по провинции Шэньси. Главная цель поездки - проинспектировать работу по ликвидации бедности. Во время поездки он определил будущее направление и цели поддержки нуждающихся за счет развития местного производства, увеличения рабочих мест, укрепления физического состояния населения и повышения уровня образования, дав ясный сигнал о том, что Китай способен вовремя выполнить задачу по полному искоренению нищеты.

По состоянию на конец апреля более 97% ведущих торгово-промышленных предприятий, ориентированных на ликвидацию бедности, уже восстановили производственную деятельность. За первые восемь месяцев нынешнего года оборот розничной онлайн-торговли в стране увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем в реализованной продукции большую долю заняли агропродукты, произведенные в бедных районах. Эти товары потребители покупали во время сессий лайв-стриминга, в условиях эпидемии именно такой формат стал новым прибыльным направлением в контексте сокращения бедности.

Будучи ответственной державой, Китай активно помогает другим странам в ликвидации бедности за счет обменов персоналом, сотрудничества в изысканиях, технической помощи и др. Так, благодаря Китаю в Танзании началась реализация агротехнических проектов, в трех странах Юго-Восточной Азии заработали проекты по развитию образцово-показательных сел. Китай помог Фиджи в развитии грибного производства при поддержке Фонда мира и развития Китай-ООН. Китай провел обсуждения вопросов ликвидации бедности со странами Латинской Америки, стороны договорились приступить к реализации новых совместных проектов в этой сфере.

В июне этого года Китай в качестве основателя стал участником ооновского Альянса по искоренению нищеты, на основе реализации инициативы "Один пояс и один путь" выдвинул предложения по оказании помощи странам-участницам инициативы в плане увеличения занятости и повышения уровня жизни. По данным исследования Всемирного банка, благодаря реализации инициативы "Один пояс и один пути" в этих странах около 7,6 млн малоимущих смогут избавиться от крайней нищеты, а 32 млн преодолеют средний порог бедности.

Сегодня на фоне пандемии усиливается факторы неопределенности в сфере достижения Целей устойчивого развития ООН к 2030 году. Как отметил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, "в этом процессе роль Китая трудно переоценить". В это особое время Китай продолжит внутреннее развитие и активное участие в международном сотрудничестве. Китай готов внести вклад в глобальную ликвидацию бедности, чтобы результаты развития страны пошли на пользу всему миру.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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