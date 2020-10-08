На встрече с главами МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшейся в режиме видеоконференции 9-10 сентября в Москве, президент России Владимир Путин сообщил, что заседание Совета глав государств ШОС запланировано на ноябрь и пройдет в видеоформате. "В силу сложившейся эпидемической ситуации, - заявил он, - нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Российская Федерация приняла председательство в ШОС у Киргизии 14 июня 2019 года. Даже в условиях пандемии коронавируса наша страна постаралась, по оценке президента РФ, сделать все необходимое, чтобы Шанхайская организация сотрудничества работала эффективно, не сбавляя темпов. Пришлось скорректировать, конечно, план мероприятий председательства, не все из намеченных мероприятий (их более 90) оказались реализованы. Но ключевые задачи были решены, и по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось. До наступления пандемии Россия как председатель организовала, в частности, проведение Петербургского экономического форума, бизнес-диалога между странами - участницами ШОС и целого ряда других мероприятий.

Министры иностранных дел стран - участниц ШОС на прошедшем заседании в Москве обсудили целый ряд актуальных вопросов современной мировой политики и тех вызовов, с которыми в последнее время столкнулись страны этой международной организации. Был одобрен проект заявлений Совета глав государств - членов ШОС в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне. При этом единодушно подчеркнуто, что общая Победа народов над нацизмом, фашизмом и милитаризмом, создание по ее итогам Организации Объединенных Наций (ООН) в 1945 году позволили сформировать устойчивую и эффективную систему международных отношений, которая надежно гарантировала мирное развитие человечества. Министры выразили твердую поддержку ШОС, центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности в укреплении международного мира и безопасности, стимулировании глобального развития, продвижении и защиты прав человека.

Нельзя не отметить, что встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов ШОС проходила на фоне напряженной ситуации, сложившейся в отношениях между тремя государствами этой международной организации - Китаем, Индией и Пакистаном. И состоявшаяся на ее полях трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии Сергея Лаврова, Ван И и Субраманияма Джайшанкара, после которой она продолжилась уже в китайско-индийском варианте, может свидетельствовать о возрастании миротворческой роли Шанхайской организации сотрудничества в разрешении конфликтных ситуаций в Евразии и сопредельных регионах.

"Во внешнем мире, - подчеркивал в ходе встречи Ван И, - все время существуют некоторые сомнения относительно будущего сотрудничества между Китаем, Россией и Индией. Однако три страны имеют глубокие общие интересы и идеи, которые являются важной политической основой сотрудничества между Китаем, Россией и Индией, а также источником импульса для трехстороннего сотрудничества".

Необходимо способствовать тому, чтобы международное сообщество придерживалось общего курса в совместном противостоянии распространению коронавируса, выступало против политизации и навешивания ярлыков, а также неправильных слов и действий, которые мешают глобальной борьбе с пандемией. Заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС в Москве, 10 сентября 2020 года

Главы МИД Китая и Индии в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС подписали совместное заявление для средств массовой информации, в котором особо было подчеркнуто, что приоритет в разрешении сложившейся напряженности имеют стратегические договоренности лидеров этих стран - Си Цзиньпина и Нарендры Моди.

В сложной санитарно-эпидемической ситуации, отмечали они, ШОС, опираясь на принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, убедительно подтвердила свой значительный потенциал в качестве эффективной площадки для реагирования на возникающие вызовы, выстраивания работы по преодолению политических, социальных и торгово-экономических исследований пандемии COVID-19.

Пандемия коронавируса резко ускорила многие международные процессы, обострила противоречия. По оценкам экспертов, продолжилось ослабление так называемого либерального международного порядка, который опирался на военное и финансово-экономическое превосходство США. В условиях пандемии этот процесс резко ускорился. Выход Соединенных Штатов из ВОЗ означал их самоустранение от лидирующей роли в борьбе с COVID-19, в то время как успех Китая и России в борьбе с инфекцией, успешная работа по разработке антивирусных вакцин, а главное реальная помощь другим странам значительно подняла их авторитет в мире и авторитет ШОС.

В ходе борьбы с пандемией, как было подчеркнуто на заседании министров иностранных дел в Москве, эффективно взаимодействовали санитарно-эпидемиологические службы и министерства здравоохранения государств - членов ШОС в вопросах сохранения здоровья и благополучия населения, обеспечения граждан медицинской, социальной и иной защитой в условиях COVID-19. Была налажена тесная работа стран ШОС с ВОЗ, другими международными организациями и объединениями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности в Москве. Фото: Пресс-служба МИД России через AP

Преодоление последствий пандемии коронавируса требует, по заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, объединения усилий стран ШОС, их совокупный потенциал становится более востребованным. "Значимость солидного потенциала Шанхайской организации сотрудничества, - подчеркивал он на заседании в Москве, - особенно возрастает в нынешних условиях, когда востребованы коллективные усилия и кооперация в целях преодоления политических и социально-экономических последствий пандемии".

Пандемия коронавируса спровоцировала и новый мировой экономический кризис, выход из которого в этих условиях может оказаться затяжным. В той или иной степени, но он затронул практически все государства мира, в том числе и страны ШОС. И от того, как они справятся с последствиями COVID-19 в экономике, во многом будет зависеть и будущее развитие этой международной организации.

Например, по данным Главного статистического управления КНР, в первой половине 2020 года ВВП Китая сократился на 1,6 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,66 триллиона юаней (около 6,53 триллиона долларов). Во втором квартале ВВП увеличился на 3,2 процента в годовом выражении и на 11,5 процента по сравнению с первым кварталом 2020 года. По экспертным оценкам, в этом году экономический рост КНР будет положительным в диапазоне от 1,2 до 3 и более процентов. Китай, считают эксперты, может выйти из пандемии коронавируса с сильной экономикой. Некоторые из них отмечают, что ответ КНР на пандемию был целенаправленным, решительным и эффективным. Меры правительства были направлены на поддержку бизнеса и занятости, и это заложило основу для быстрого восстановления. Большая часть этой поддержки направлена на снижение налогов и сборов.

Всемирный банк в своем отчете от 28 июля 2020 года прогнозировал, что ВВП в странах с развитой экономикой может сократиться в этом году на 7 процентов, в то время как годовой ВВП Китая вырастет на 1,6, а в следующем году - на 7,9 процента.

В последнее время председатель КНР неоднократно подчеркивал, что фундаментальные основы долгосрочного экономического роста Китая не изменились, несмотря на пандемию. Страна по-прежнему ориентирована на развитие внутреннего потребительского рынка, углубление реформ и дальнейшей открытости своей экономики для создания благоприятной среды для инвестиций, в которой могут эффективно развиваться как китайские, так и иностранные компании.

Эндрю Шен из Азиатского глобального института Гонконгского университета считает, в частности, что упор на развитие внутреннего потребления будет иметь важное значение для Китая по мере восстановления его экономики. "Китай, - говорит он, - подошел к так называемому моменту Форда, когда, если вы будете платить своим сотрудникам, своему народу лучше, он будет покупать ваш собственный продукт. Внутреннее потребление будет ключевым драйвером роста для Китая, но оно должно быть экологически чистым".

Следует отметить, что еще 1 января 2020 года в КНР вступил в силу новый закон об иностранных инвестициях, открывший новые секторы китайской экономики для инвестиций и предоставивший иностранным компаниям фактически те же права, что и своим, национальным.

Министр иностранных дел КНР Ван И: Мы не должны позволять внешним силам вмешиваться во внутренние дела государств - членов ШОС и допускать возникновение цветных революций в регионе. Фото: EPA

Открытость Китая, отмечают многие зарубежные аналитики, особенно заметна на финансовых рынках. Один из них, Параг Ханна из консалтинговой компании FutureMap, особо отмечает, что в последние месяцы стало ясно, что Китай заинтересован в либерализации операций с капиталом, а западные управляющие активами компании наращивают свои позиции на рынках долговых обязательств и акций Китая, несмотря на политическое давление США.

Что касается России, то ее ВВП во втором квартале 2020 года упал на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обновленных данных Росстата. Предварительно госстатистика оценивала торможение российской экономики в 8,5 процента.

Просадка российской экономики из-за пандемии оказалась более умеренной в сравнении с другими странами. Например, ВВП США во втором квартале снизился на 9,5 процента в годовом выражении. ВВП Евросоюза - на 14, ВВП Испании - на 22, Франции - на 19, Италии - на 17,3 процента.

Одна из причин, отмечают эксперты, не достаточно развитая сервисная экономика, а доля малого и среднего бизнеса намного меньше, чем в США и странах Евросоюза. Малый и средний бизнес формирует в России всего 20,2 процента ВВП, а в США около 80.

За первую половину 2020 года ВВП сократился на 3,4 процента в годовом выражении, следует из данных Росстата. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что по итогам 2020 года экономика России снизится менее чем на 4 процента, а могут быть даже "более позитивные фактические данные по экономике".

Минэкономразвития в недавно представленном прогнозе экономического развития ожидает в 2020 году сокращение ВВП России с учетом пандемического кризиса на 3,9 против 4,8 процента по своим предыдущим оценкам. Центральный банк, в свою очередь, ожидает сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4,5-5,5 и восстановление в 2021 году на 3,4-4,5 процента.

Главным риском в период восстановления экономики России, по оценке минэкономразвития, могут стать карантинные меры и рецессия в мировой экономике, часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер. В сложившейся ситуации основным источником роста ВВП в 2021-2023 годах должен стать внутренний спрос, уверены в министерстве. Тогда, по его прогнозу, ВВП России вырастет в 2021 году на 2,7 при консервативном сценарии развития экономики и на 3,3 процента в базовом сценарии. На 2022 год эти показатели составят 2,9 и 3,4 процента соответственно.

С одной стороны, ШОС, по словам российского президента, на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые вызовы. "Мы, - заявил он на встрече с министрами иностранных дел стран - участниц ШОС, - предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса".

С другой стороны, многое еще необходимо сделать для расширения взаимодействия стран ШОС в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнерств и единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах. Вполне вероятно в сложившейся ситуации, что в рамках ШОС будет ускорено завершение некоторых инфраструктурных проектов, реализация которых активизирует экономическое развитие в странах-участницах. В частности, это может коснуться учреждения Банка развития ШОС и Фонда развития (специального счета) ШОС.

"В нынешней непростой ситуации в мировой экономике, - особо подчеркивал недавно генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, - выработка антикризисных мер и коллективных действий, способствующих дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества стран ШОС, становится важнейшей задачей. В этом аспекте вопрос об учреждении Банка ШОС, целями которого являются содействие экономическому и социальному развитию наших стран и региональному сотрудничеству, уже назрел".

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов (слева направо) перед началом заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Подходы стран пока различны, однако стороны едины в одном - создание Банка ШОС и Фонда развития (специального счета) ШОС имеет важнейшее значение.

Живые дискуссии по оценке текущей ситуации в мире, затрагивающей и страны Шанхайской организации сотрудничества, поиску новых механизмов взаимодействия идут практически на всех площадках организации. В августе этого года прошла пятая Международная молодежная конференция "Модель ШОС". Ее основная тема "Межкультурное предпринимательство как средство экономического развития в пост-COVID-19 в регионе ШОС". Молодые эксперты из разных государств-членов и стран-наблюдателей этой международной организации предлагали различные варианты оживления деловой активности на ее пространстве с привлечением к этому процессу молодежи. По мнению генерального секретаря ШОС Владимира Норова, прозвучавшие на конференции идеи свидетельствуют о глубоком и осознанном мышлении молодежи, ее стремлении и умении проявлять свои интеллектуальные способности не только в рамках заданной ролевой игры, но и в реальной государственной и общественной работе.

Новые подходы и многостороннее экономическое сотрудничество на пространстве ШОС в условиях пандемии стали основной темой и прошедшего в конце сентября под председательством Национального института стратегических исследований Киргизии ХV заседания Форума ШОС, участниками которого стали руководители научно-исследовательских центров государств-членов, а также представители аналитических структур стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.

Несомненно, что вся эта работа и ее результаты найдут каким-то образом отражение в ноябрьском саммите глав государств - членов ШОС и в его итоговых документах. Потенциал у Шанхайской организации сотрудничества накоплен, и немалый. Главное - разумно им распорядиться.

Прямая речь

Владимир Путин, президент РФ: ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса.

Актуально

Как сообщило Информационное агентство "Синьхуа" член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И представил пять предложений по укреплению сотрудничества в рамках ШОС, выдвинутых китайской стороной. Во-первых, твердо придерживаться взаимной поддержки, защищать ключевые интересы каждой из сторон. Во-вторых, твердо придерживаться идей сплоченности и сотрудничества, вместе бороться с эпидемией COVID-19. В-третьих, делить трудности во имя преодоления рисков в сфере безопасности. В-четвертых, твердо придерживаться скоординированного развития, содействовать восстановлению экономики стран - участниц ШОС. В-пятых, придерживаться идей мультилатерализма, поддерживать улучшение глобального управления. Необходимость защиты международной системы, ядром которой служит ООН, и основанного на международном праве мирового порядка, является общим мнением всех стран мира, а твердая приверженность идеям мультилатерализма - основой государственного строя многих средних и небольших государств.