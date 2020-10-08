ВОЗ сообщила о рекордном однодневном росте случаев заражения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг сообщила о рекордном однодневном увеличении числа случаев заражения коронавирусом в мире за время пандемии. При этом общее число инфицированных увеличилось на 338779 за 24 часа, что вызвано всплеском заболеваний COVID-19 в Европе, отмечает Reuters. Предыдущий антирекорд ВОЗ по новым случаям заражения составил 330 340 и был зафиксирован 2 октября.

В настоящее время в Европе регистрируется больше случаев заболевания, чем в Индии, Бразилии или США, которые несколько месяцев являются тремя горячими точками пандемии в мире. В Старом свете за последние 24 часа было зафиксировано 96 996 новых случаев, что является самым высоким показателем на континенте, когда-либо зарегистрированным ВОЗ. Индия сообщила о 78 524 новых случаях заболевания, за ней следуют Бразилия с 41 906 случаями и США с 38 904 новыми случаями инфицирования.

Согласно последнему анализу данных по странам, проведенному агентством Reuters, число случаев заражения COVID-19 возросло в 54 странах, в том числе в Аргентине, Канаде и большей части Европы. Число новых ежедневных случаев заражения COVID-19 во Франции в четверг превысило рекордный порог в 18 тысяч. Среднее количество новых инфекций, зарегистрированных в Бельгии, увеличивается в течение семи дней подряд, а Германия сообщила о своем самом большом ежедневном увеличении новых случаев с апреля. Ведущий орган общественного здравоохранения Германии, Институт Роберта Коха, в четверг распространил заявление, что вирус может начать бесконтрольно распространяться в ФРГ после того, как число новых случаев заражения в стране за ночь подскочило почти на половину до 4000, что не наблюдалось с весеннего пика. Эксперты не исключают, что в ближайшее время количество новых случаев заражения в Германии может превысить 10 тысяч в день, сообщает Guardian.