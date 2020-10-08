Новости

Минпромторг: Продажу алкоголя онлайн вряд ли легализуют в ближайшее время 22:35
МИД РФ: Российские журналисты в Карабахе получили средние и тяжелые ранения 22:12
Лже-Тихановская проникла на закрытую встречу парламента Дании 22:04
ФБР сорвало заговор с целью похищения губернатора Мичигана 21:56
ВОЗ сообщила о рекордном однодневном росте случаев заражения 21:48
В Москве опечатали отделение "Альфа-банка" из-за нарушений по COVID-19 21:39
"Блокадный дневник" получил главный приз ММКФ 21:15
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом более тысячи военнослужащих 20:53
Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров 20:47
Российский сериал "Эпидемия" вошел в десятку лучших на Netflix 20:32
В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора 20:31
Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом 20:24
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 21:48
Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о рекордном однодневном росте случаев заражения

Текст: Максим Макарычев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг сообщила о рекордном однодневном увеличении числа случаев заражения коронавирусом в мире за время пандемии. При этом общее число инфицированных увеличилось на 338779 за 24 часа, что вызвано всплеском заболеваний COVID-19 в Европе, отмечает Reuters. Предыдущий антирекорд ВОЗ по новым случаям заражения составил 330 340 и был зафиксирован 2 октября.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Иоселиани: Коронавирус опасен прежде всего для ослабленных организмов

В настоящее время в Европе регистрируется больше случаев заболевания, чем в Индии, Бразилии или США, которые несколько месяцев являются тремя горячими точками пандемии в мире. В Старом свете за последние 24 часа было зафиксировано 96 996 новых случаев, что является самым высоким показателем на континенте, когда-либо зарегистрированным ВОЗ. Индия сообщила о 78 524 новых случаях заболевания, за ней следуют Бразилия с 41 906 случаями и США с 38 904 новыми случаями инфицирования.

Согласно последнему анализу данных по странам, проведенному агентством Reuters, число случаев заражения COVID-19 возросло в 54 странах, в том числе в Аргентине, Канаде и большей части Европы. Число новых ежедневных случаев заражения COVID-19 во Франции в четверг превысило рекордный порог в 18 тысяч. Среднее количество новых инфекций, зарегистрированных в Бельгии, увеличивается в течение семи дней подряд, а Германия сообщила о своем самом большом ежедневном увеличении новых случаев с апреля. Ведущий орган общественного здравоохранения Германии, Институт Роберта Коха, в четверг распространил заявление, что вирус может начать бесконтрольно распространяться в ФРГ после того, как число новых случаев заражения в стране за ночь подскочило почти на половину до 4000, что не наблюдалось с весеннего пика. Эксперты не исключают, что в ближайшее время количество новых случаев заражения в Германии может превысить 10 тысяч в день, сообщает Guardian.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб