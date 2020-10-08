Высокопоставленным чиновникам Киргизии запретили выезд за рубеж

Высокопоставленным чиновникам Киргизии запретили покидать страну. Об этом сообщают в Государственной погранслужбе республики.

В погранслужбе отмечают, что запрет на выезд высокопоставленных чиновников введен по поручению "уполномоченных органов". Другие источники сообщают, что решение об этом принято Советом безопасности, где, в свою очередь, объясняют происходящее антикоррупционной кампанией.

О введении запрета на выезд чиновников стало известно после того, как в прессу просочилась информация о задержании нескольких граждан, связанных с руководством политического движения, участие которого в выборах формально и привело к протестам и беспорядкам. Лидеров партии подозревают в организации масштабных коррупционных сделок на таможне, незаконном обогащении и массовом подкупе избирателей. Их близкие пытались незаконно пересечь границу с Узбекистаном - вброд через реку, разделяющую две страны.