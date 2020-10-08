Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 года. Такие данные обнародовали эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проведя исследование качества жизни населения России. Полученный результат - продолжительность жизни за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет. То есть 46,5 - это суммарно "годы здоровой и счастливой жизни". По этому показателю лидируют Ингушетия (54,9), Чеченская Республика (54), Дагестан (53,8), Татарстан и Москва (по 50,7). В аутсайдерах - Чукотка (37,5), Еврейская автономная область (40,5), Орловская (42,3), Брянская (42,7) и Магаданская области. Ранее специалисты Росстата выяснили, в каком возрасте россияне умирают чаще всего. Самый опасный возраст для мужчин - 65-69 лет, для женщин - 80-84 года. Средняя же продолжительность жизни в России, по данным Росстата, составила в 2019 году 73,4 года.

Что же такое, в представлении большинства, "здоровая и счастливая жизнь"? Судя по опросам, россияне счастливы благополучием в семье. Они находят радость в детях и внуках. Они счастливы, поскольку в жизни все удалось. Они видят счастье в интересной работе. Они довольны здоровьем своим и своих близких. Все это естественно. В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие, - болезни и старость, конфликты в семье, отсутствие хорошей работы, одиночество, плохие жилищные условия, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Здесь тоже нет особого открытия.

Можно ли результаты подобных опросов интерпретировать слишком оптимистично? От такой интерпретации предостерегают сами социологи, подчеркивая, что повсюду (не только в России) на вопрос "Счастливы ли вы?" граждане дают положительный ответ. "Респондент же не может ответить анкетеру, что он лузер и недотепа, - говорит Вячеслав Тарасов, врач-психиатр, специализирующийся на проблемах изучения массового сознания. - Вопрос о счастье всегда косвенным образом подразумевает определение, оценку самого себя. На вопрос, все ли у вас хорошо, вы, как правило, говорите "да". Рассказывать об обратном не очень приятно - "я неудачник на работе, у меня чудовищные отношения в семье, дети оболтусы" и так далее. Это обычно высказывается только очень близким людям, друзьям, да и то неохотно".

Продолжитель­ность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 года

Другая очевидная вещь: счастье россиян не зависит от материального достатка. Для большинства из них не в деньгах счастье. Никакие дефолты, кризисы, падения рубля, прочие экономические неурядицы не мешают им чувствовать себя счастливыми. "Счастье служит индикатором экономического благополучия или неблагополучия общества, - говорит заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Понарин, - хотя материальные показатели здесь решают не все. Но даже если исходить из экономических соображений, счастье - более базовая категория, чем доходы, поскольку стремление быть счастливым есть у каждого человека". Любопытно, что Москва и Петербург - не самые счастливые российские регионы, хотя и самые богатые. "Это потому, - объясняет Эдуард Понарин, - что человек существо не только социальное, но еще и иерархическое. Скажем, московский пенсионер знает, что за МКАДом люди живут гораздо хуже, чем он. Это знание теоретическое, а в реальной жизни он сравнивает с тем, что видит. А видит он дорогие автомобили, которые не может себе позволить. Видит людей, пьющих кофе за 300 рублей, который он тоже не может себе позволить. И это сильно влияет на его самоощущение. Он чувствует, что находится внизу социальной иерархии. Таких людей много, в Москве их большинство. А в Чебоксарах, например, люди счастливее, несмотря на то, что средний уровень жизни там ниже. То же самое происходит с селом: уровень счастья там выше, чем в городах".

Уровень счастья невозможно измерить одним вопросом. Социологи спрашивают людей: "Вы счастливы?" И предлагают четыре варианта ответа: "Очень счастлив. Скорее счастлив. Скорее несчастлив. Совсем несчастлив".

Теперь о том, как выглядит "вычет" из сорока шести с половиной лет здоровья и счастья. Россияне стали реже умирать от болезней, на которых Владимир Путин поручил сосредоточиться в майских указах, и чаще - от редких болезней и неустановленных причин. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном аналитиками РАНХиГС. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческая действительно снижается, как и было поручено президентом. Но возросла смертность от заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психических и поведения. По мнению научного сотрудника РАНХиГС Рамили Хасановой, дело тут в кодировании причин смерти. Регионы стараются выполнить майские указы и подчас манипулируют медицинской статистикой. В результате некоторые сердечно-сосудистые заболевания кодируются как "прочие": например, алкогольную миопатию или сосудистый паркинсонизм можно записать как болезни нервной системы.

Российскую статистику смертности во многом определяют случаи смерти, так или иначе связанные со злоупотреблением алкоголем. Зависимость продолжительности жизни от пристрастия к выпивке или воздержания от нее была доказана горбачевской антиалкогольной кампанией - тогда смертность снизилась, и очень заметно.

Москва и Петербург - не самые счастли­вые регионы, хотя и самые богатые

В Европе мало рожают, но долго живут. А в России люди не только мало рожают, но еще и умирают скорее и чаще, чем в Европе. Дух саморазрушения, небрежение к собственной жизни стали неизбывной чертой российской ментальности. Вот где, взглянув на себя критически, нам, возможно, надо искать корневую причину демографического кризиса. Сколько людей мы теряем от ДТП, плохой дорожной разметки, алкоголизма, табакокурения, несчастных случаев на производстве и вообще от русского "авось". Если мы не можем с гарантией повлиять на повышение рождаемости, то не укорачивать себе жизнь - в наших собственных силах.