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08.10.2020 19:26
Рубрика: В мире

Обещать - не значит вернуть

Западные музеи не торопятся отдавать Африке награбленные сокровища
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Захлестнувшие минувшей весной западные страны массовые протесты против расовой дискриминации и ущемления прав чернокожих поставили ребром вопрос о возврате в Африку награбленных европейцами в колониальную эпоху исторических сокровищ. Однако, несмотря на ранее прозвучавшие в Европе обещания отдать Черному континенту его бесценные артефакты, этого до сих так и не произошло. И, судя по всему, даже не предвидится.
Британский музей не торопится возвращать Нигерии украденную коллекцию Бенинской бронзы. Фото: Gettyimages Британский музей не торопится возвращать Нигерии украденную коллекцию Бенинской бронзы. Фото: Gettyimages
Британский музей не торопится возвращать Нигерии украденную коллекцию Бенинской бронзы. Фото: Gettyimages

На днях после долгих проволочек в нижней палате парламента Франции в практическую плоскость переведен вопрос о возвращении в Африку вывезенных в колониальную эпоху экспонатов и предметов искусства - соответствующий законопроект поступил на обсуждение Национального собрания. Такие щедрые на первый взгляд в отношении африканцев планы еще в 2017 году анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон, назвав их в ходе выступления в столице Буркина-Фасо своими "главными приоритетами". Правда, с их исполнением вышел казус: с тех пор лишь один предмет - сабля XIX века - вернулась из Парижа законным владельцам в Сенегал.

Фото: Manx National Heritage
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Накануне газета Liberation проанализировала текст рассматриваемого французскими парламентариями законопроекта и пришла к выводу, что реализация обещаний Макрона в нем ограничивается самыми минимальными рамками.

А ведь хорошо известно, что африканское культурное и историческое наследие веками вывозилось колонизаторами всех европейских мастей. В итоге во Франции, по информации издания Foreign Policy, оказалось около 90 тысяч предметов старины, в Британии - 73 тысячи. Всех переплюнула Бельгия, которая, преимущественно во времена крайне жестокого по отношению к африканцам правления короля Леопольда II, наложила руку на 120 тысяч единиц хранения. Большинство из них до сих пор красуются в Королевском музее Центральной Африки в пригороде Брюсселя.

Ситуация с экспонатами из Африки демонстрирует, что Запад готов только к конъюнктурным заявлениям, осуждающим колонизациию, но не к действиям

По данным Liberation, сегодня в распоряжении Франции находятся части исторического и культурного наследия 30 африканских государств. И среди них не только незаконно вывезенные экспонаты собственно из французских колоний, но также и из стран, никакого отношения к Парижу не имевших, - Эфиопии, Ганы, Нигерии и Конго. Но обсуждаемый Национальным собранием страны законопроект о реституции касается лишь Бенина и Сенегала, да и им предполагается вернуть лишь крохи от награбленного: 26 и 1 артефакт соответственно.

Музей африканского искусства в США обвинили в расизме

К чему такая скупость и избирательность, задаются вопросом французские журналисты, особенно в контексте высокопарных заявлений Макрона о колонизации как о "преступлении против человечности".

А вот к чему. Политически мотивированные и конъюнктурные заявления западных лидеров о готовности к возвращению чужого культурного и исторического наследия - это одно. А потрошить фонды и хранилища Музея на набережной Бранли или Лувра - совсем другое дело. Стоит только начать, и остановиться будет невозможно. Ведь как тогда быть с "богатой добычей" того же Бонапарта в обширном регионе от Сирии до Египта? Чем арабы хуже африканцев?

Именно поэтому дальше слов и деклараций анонсированный процесс "деколонизации музеев" не пойдет. И не только во Франции. Так, в Британии на пике выступлений активистов движения "Черные жизни важны" и массового уничтожения протестующими статуй английских работорговцев музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта пообещал вернуть Эфиопии часть похищенных из этой страны историко-культурных богатств. Среди них золотые короны африканских вождей и их роскошные наряды. Но как только расовые протесты "ушли в песок", возникло другое предложение - передать артефакты эфиопцам на время. Единственное, чего добились в Аддис-Абебе, так это возвращения Лондонским национальным армейским музеем клочка волос, срезанных британским военным с головы погибшего после битвы с англичанами в 1868 году эфиопского короля Теодроса II.

В мире Европа В мире Африка Культура Арт Музеи и памятники

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