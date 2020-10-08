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08.10.2020 19:27
Рубрика: В мире

Ни пройти ни проехать

Земли ФРГ откажутся принимать туристов из "внутренних зон риска"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Если берлинец захочет провести отпуск в Баварии, ему теперь могут отказать в заселении в отель. Новые правила, которые грозят затруднить путешествия по Германии для самих немецких граждан, согласовали глава правительственной канцелярии Хельге Браун и его коллеги из большинства земель. Согласно проекту, который оказался в распоряжении газеты Sueddeutsche Zeitung, речь идет об ограничениях в отношении выходцев из тех регионов ФРГ, где показатель заражений коронавирусом составляет более 50 человек на 100 тысяч жителей в течение семи дней.
Одинокий посетитель аттракционов в Бремене. Даже здесь ввели жесткие правила дистанцирования. Фото: EPA Одинокий посетитель аттракционов в Бремене. Даже здесь ввели жесткие правила дистанцирования. Фото: EPA
Одинокий посетитель аттракционов в Бремене. Даже здесь ввели жесткие правила дистанцирования. Фото: EPA

Пока Институт Роберта Коха признал таковыми пять районов Берлина, два города в земле Северный Рейн-Вестфалия и по одному округу в Нижней Саксонии и в Баден-Вюртемберге. Однако к критической отметке подбираются уже многие другие области по всей Германии, где в четверг утром было выявлено более 4000 новых заражений (на 1200 пациентов больше, чем днем ранее). Единственное, что может служить "индульгенцией" туристам из внутренних зон риска, это отрицательный тест на ковид. Однако он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до регистрации в гостинице.

Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
В Берлине введут комендантский час

В Германии уже разгорелись споры о том, за чей счет должно проводиться такое тестирование. Пока страховка покрывает лишь расходы на анализы для туристов, возвращающихся из-за рубежа. Остальные граждане, у которых нет никаких симптомов инфекции, не могут рассчитывать на бесплатную процедуру без назначения врача. Между тем некоторые земли, включая пострадавший от пандемии Берлин, не готовы согласиться с этими планами.

Италия

Власти Италии продлили режим ЧС, введенный в связи с пандемией до 31 января, а также сделали ношение масок обязательным даже на свежем воздухе. Решение властей продиктовано ухудшающейся эпидемиологической ситуацией на Апеннинах. В среду в стране был зафиксирован самый большой прирост новых случаев заболевания коронавирусом - 3678 - на тысячу больше, чем за предыдущее сутки. Сохраняется также требование по ношению маски на рабочем месте. Сумма штрафа за несоблюдение этого требования - от 400 до тысячи евро. Однако о маске можно забыть во время занятий спортом при соблюдении дистанции 2 метра, а также дома, хотя премьер Конте рекомендует носить ее даже в обществе родных и друзей. Ночные клубы будут по-прежнему закрыты, однако театры, кинотеатры и концертные залы могут работать при наличии максимум 200 зрителей.

Подготовила Нива Миракян

Нидерланды

Работодатели должны доплачивать работающим в удаленном доступе сотрудникам около двух евро в день. По подсчетам голландского экспертного фонда NIBUD, это средняя сумма расходов на кофе, чай, туалетную бумагу, газ, электричество и воду, которые компании экономят, а их работники тратят, трудясь дома. К этому может прибавиться компенсация за износ рабочего стола и кресла. А вот необходимое для работы оборудование, например, компьютеры и телефоны, сотрудникам, по мысли голландских специалистов, должны предоставить их работодатели. По данным агентства Reuters, власти Нидерландов взяли на заметку систему расчетов NIBUD и планируют дополнительно выплачивать госслужащим на удаленке 363 евро в месяц.

Подготовила Ариадна Рокоссовская

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