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08.10.2020 23:52
Рубрика: Спорт

Честный "Зенит"

Питерский клуб лидирует в рейтинге фэйр-плей РПЛ
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8282)
Российская премьер-лига подвела любопытные промежуточные итоги чемпионата после 10 туров.
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор подал в суд на "Спартак" за нарушения в матче с "Зенитом"

В частности, РПЛ опубликовала рейтинг фэйр-плей. В нем, как и в чемпионате, лидирует питерский "Зенит" со средним баллом 7,72. Балл этот рассчитывается из следующих шести параметров: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к судьям и сопернику и поведение представителей команд и болельщиков. Для сравнения, "Спартак", который делит с "Зенитом" лидерство в РПЛ, в рейтинге фэйр-плей только на 15-м месте с 6,76 балла. Помимо питерцев в тройку лучших также входят "Сочи" (7,68) и "Краснодар" (7,60).

Вот еще пара интересных фактов от РПЛ. Лидером по успешным обводкам на данный момент является бразильский хавбек "Зенита" Малком (79 процентов), на втором месте спартаковец Роман Зобнин. А вот по проценту точных передач первое место у французского защитника "Спартака" Самуэля Жиго - (92).

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