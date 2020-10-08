Российская премьер-лига подвела любопытные промежуточные итоги чемпионата после 10 туров.

В частности, РПЛ опубликовала рейтинг фэйр-плей. В нем, как и в чемпионате, лидирует питерский "Зенит" со средним баллом 7,72. Балл этот рассчитывается из следующих шести параметров: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к судьям и сопернику и поведение представителей команд и болельщиков. Для сравнения, "Спартак", который делит с "Зенитом" лидерство в РПЛ, в рейтинге фэйр-плей только на 15-м месте с 6,76 балла. Помимо питерцев в тройку лучших также входят "Сочи" (7,68) и "Краснодар" (7,60).

Вот еще пара интересных фактов от РПЛ. Лидером по успешным обводкам на данный момент является бразильский хавбек "Зенита" Малком (79 процентов), на втором месте спартаковец Роман Зобнин. А вот по проценту точных передач первое место у французского защитника "Спартака" Самуэля Жиго - (92).