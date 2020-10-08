Жаир Болсонаро: В правительстве больше нет коррупции

Президент Бразилии Жаир Болсонаро объявил в среду, что прекращает антикоррупционную операцию "Лава-Жату", одной из жертв которой стал экс-лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. Одна из самых масштабных антикоррупционных операций в мире отправляется на свалку истории за ненадобностью.

"Это гордость, чувство удовлетворения, что я должен сказать этой нашей "чудесной" прессе, что я не хочу покончить с "Лава-Жату"... Я покончил с "Лава-Жату". Потому что больше нет коррупции в правительстве", - заявил президент, выступая в среду в своей рабочей резиденции на открытии госпрограммы по поддержке гражданской авиации.

Антикоррупционная операция "Лава-Жату" завершается в январе 2021 года. За решеткой побывали пять бывших губернаторов Рио-де-Жанейро, экс-председатель палаты депутатов Национального конгресса Эдуардо Кунья, запустивший процесс импичмента в отношении Дилмы Руссеф, два бывших министра финансов и экс-глава администрации президента Жозе Дирсеу. Через крупнейшую на материке корпорацию Odebrecht следователи вышли на коррупционные схемы в целом ряде стран Латинской Америки. Самой известной жертвой этой операции стал бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который продолжает бороться за свою невиновность, оставаясь на свободе.

Ирония судьбы заключается в том, что именно благодаря "Лава-Жату" и широкому освещению в СМИ хода этой операции у Жаира Болсонаро появилась возможность выиграть президентские выборы в 2018 году.