В сентябре исполнилось семь лет введению китайских зон свободной торговли (ЗСТ), которые уже стали наиболее эффективным инструментом обеспечения экономического взаимодействия КНР с зарубежными партнерами. Китайские ЗСТ предлагают иностранному капиталу налоговые преференции, упрощенные процедуры таможенного оформления и инвестиций, расширенный доступ к отдельным секторам.

Первая китайская ЗСТ была открыта 29 сентября 2013 года в Шанхае. После этого Шанхай сразу стал лидером в рейтинге конкурентоспособности городов Китая, обойдя Гонконг, который занимал первую строчку в течение 11 лет. Опыт шанхайской ЗСТ оказался настолько успешным, что власти приняли решение внедрять его по всей стране. За семь лет в Китае появилось 18 зон свободной торговли. Они доказали свою востребованность и жизнеспособность даже в период таких серьезных испытаний, как пандемия COVID-19. Так, за 7 месяцев 2020 года в них открылись 3300 новых предприятий с участием иностранного капитала. Объем привлеченных инвестиций составил 90 миллиардов юаней (более 13 миллиардов долларов), внешней торговли - 2,7 триллиона юаней (397 мил­лиардов долларов). "Площадь всех ЗСТ составляет меньше 0,4 процента площади Китая. При этом на них приходится 16,8 процента привлеченных КНР иностранных инвестиций и 13,5 процента внешней торговли",- отметил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Чиновник подчеркнул, что в разгар пандемии COVID-19 ЗСТ сыграли важную роль в стабилизации зарубежных инвестиций и международной торговли. Яркий пример этому - опыт наиболее интересной для россиян ЗСТ в провинции Хэйлунцзян. Рожденная лишь год назад, в августе 2019 года, хэйлунцзянская зона свободной торговли демонстрирует хорошие результаты даже несмотря на то, что больше половины времени с момента ее становления прошло в условиях пандемии.

"Хэйлунцзянская ЗСТ показала неплохие результаты деятельности на российском направлении. Даже в условиях, когда по-прежнему закрыты для пассажирского сообщения пограничные переходы на сухопутной границе, не восстановлено регулярное международное сообщение и когда довольно сложно вести переговоры, начинать совместные проекты, приглашать иностранных партнеров", - сообщил в интервью информпроекту "Россия - Китай: события и комментарии" генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.

По словам дипломата, за прошедший год проделана огромная организационная работа: учреждены управляющие комитеты, подготовлены и приняты десятки законодательных и нормативных актов, позволяющих получать льготы и преимущества резидентам зоны. Это помогло достичь первых значимых результатов. Так, в кластере ЗСТ в пограничном городе Хэйхэ упор сделан на переработку и хранение российских энергоресурсов и экологически чистых продуктов, развитие логистики и электронной торговли. В нем уже зарегистрировано около 800 предприятий с общим уставным капиталом более 5 миллиардов юаней (730 миллионов долларов). Началось сооружение 24 крупных объектов, ориентированных на сотрудничество с Россией. "Хороший импульс для развития получили логистические компании: совершенствуются цепочки доставки товаров, увеличиваются складские мощности. Значительно упростились формальности для бизнеса. Например, российские граждане могут в режиме онлайн зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в Хэйхэ с территории России", - отметил Ощепков.

В другом пограничном кластере в Суйфэньхэ получили дополнительные стимулы переработка российского сырья, приграничная торговля и логистические услуги, в том числе ориентированные на смешанные перевозки. В частности, на 40 процентов выросли объемы грузов, отправляемых через этот пограничный город в европейском направлении, и почти на 15 процентов - в страны Азии и другие регионы Китая через российский Владивосток.

За семь лет в Китае появилось 18 зон свободной торговли

"Что касается кластера ЗСТ в Харбине, у него хорошие перспективы, - рассказал генконсул. - Здесь создается Российско-Китайский индустриальный парк "Ванькэ", центры торговли сельскохозяйственной продукцией с нашей страной, оказание трансграничных финансовых услуг предпринимателям наших стран, а также совместный Парк электронной коммерции. Большое внимание уделяется развитию информационных технологий, новых материалов, высокотехнологичного оборудования, биомедицины, финансов. Полагаем, что для этого у Харбина имеются необходимая инфраструктура, квалифицированные кадры и управленческий опыт". Владимир Ощепков добавил, что сегодня продолжается обсуждение с российской стороной создания в рамках Хэйлунцзянской ЗСТ трансграничных производственных цепочек, совместной переработки энергоресурсов, сельскохозяйственной продукции, совместных проектов в области медицинских услуг и туризма.

В сентябре КНР объявила о создании еще трех зон свободной торговли: в Пекине, провинциях Аньхой и Хунань. После их открытия число зон свободной торговли в Китае достигнет 21. Решение о создании новых ЗСТ на деле развенчало опасения зарубежных наблюдателей о том, что Китай начнет "замыкаться в себе" с введением новой политики "двойной циркуляции", которая была озвучена летом нынешнего года в разгар пандемии COVID-19. Она предполагает "двойной контур" китайской экономической системы: внутреннюю и внешнюю циркуляцию. При этом упор сделан на именно на внутреннюю, то есть опору на собственные силы и внутренние рынки в дальнейшем экономическом развитии. Это породило на Западе разговоры о том, что Китай может сойти с пути расширения открытости внешнему миру. Китайские экономисты поясняют: суть новой стратегии в том, чтобы обезопасить национальную экономику от растущих факторов нестабильности на внешних рынках. Речи об охлаждении взаимодействия с зарубежными партнерами не идет.

Вице-председатель Китайского центра международных торговых обменов Вэй Цзяньго уверен, что китайская политика в отношении новых зон свободной торговли указывает только на дальнейшее открытие внешнему миру, несмотря на повышенное внимание к национальной экономике и пандемию COVID-19. "Китай прилагает усилия к развитию огромных возможностей внутреннего рынка, но все еще предан идее экономической глобализации, а ЗСТ сыграют ключевую роль в ее продвижении и эффективном распределении ресурсов", - говорит эксперт.