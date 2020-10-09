2-й сезон постапокалипсиса "Сквозь снег" получил тизер и дату премьеры

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На YouTube-канале TNT обнародован серьезно выглядящий новый тизер-трейлер второго сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег". Действие которого разворачивается в мире, стараниями неумелого человечества погруженного в новый ледниковый период. Сквозь который по кольцу мрачно мчит поезд из 1001 вагона, где и загнездились остатки выживших. Раздираемые разного рода стандартными социальными проблемами.

Второй сезон будет основан на сиквеле оригинального комикса 1982 года, вышедшем в 1999-м (всего в серии четыре тома).

Напомним: в конце первого сезона выясняется, что поездов-ковчегов на самом деле два. Ну и ряд других жгучих деталей всплывает. А к актерскому составу шоу присоединиться лауреат "Эмми" Шон Бин. Сыгравший того самого таинственного мистера Уилфорда, поездов создателя.

Премьера - 25 января.

Предыдущий ролик смотрите здесь. Наш отзыв на первый сезон - здесь.