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2-й сезон постапокалипсиса "Сквозь снег" получил тизер и дату премьеры

Новости
    09.10.2020, 12:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Внимание! Текст содержит спойлер!

На YouTube-канале TNT обнародован серьезно выглядящий новый тизер-трейлер второго сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег". Действие которого разворачивается в мире, стараниями неумелого человечества погруженного в новый ледниковый период. Сквозь который по кольцу мрачно мчит поезд из 1001 вагона, где и загнездились остатки выживших. Раздираемые разного рода стандартными социальными проблемами.

Фото: kinopoisk.ru
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Второй сезон будет основан на сиквеле оригинального комикса 1982 года, вышедшем в 1999-м (всего в серии четыре тома).

Напомним: в конце первого сезона выясняется, что поездов-ковчегов на самом деле два. Ну и ряд других жгучих деталей всплывает. А к актерскому составу шоу присоединиться лауреат "Эмми" Шон Бин. Сыгравший того самого таинственного мистера Уилфорда, поездов создателя.

Премьера - 25 января.

Предыдущий ролик смотрите здесь. Наш отзыв на первый сезон - здесь.

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